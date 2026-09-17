El PP pide reprobar a Tolón por los "nefastos" resultados de PISA y su "pésima gestión" del inicio de curso en Ceuta

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular registrado en el Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la "nefasta" política educativa del Gobierno, en la que pide reprobar a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' piden reprobar a Tolón ante los "nefastos" resultados obtenidos por España en el informe PISA 2025 "a causa de las políticas educativas del Gobierno y no asumir responsabilidad alguna".

También pide reprobar a la ministra por la "pésima gestión" del inicio del curso escolar ante los graves acontecimientos registrados desde el 30 y 31 de julio en Ceuta.

Por todo ello, el Grupo Popular ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a proceder al cese de Tolón "para que la educación sea una verdadera prioridad de la agenda política del Gobierno".

En el último pleno del Congreso de los Diputados, el diputado Jaime de los Santos reprochó a la ministra que "señale a las comunidades autónomas que sostienen como pueden lo que ha representado una ley criminal, que tiene el nombre de Celaá, Alegría y Tolón, y un denominador común, Pedro Sánchez".

"Celaá, en Roma, quizás iluminada por el Espíritu Santo, dice que, efectivamente, la ley que lleva su nombre es un disparate y que si tuvo que diseñarla tal y como está es por las deudas que tenía Pedro Sánchez con los grupos que no creen en España", aseguró De los Santos.

Asimismo, criticó a Tolón por haber "permitido que 309 millones de euros que hoy podrían estar resolviendo la crisis en Ceuta en materia educativa, se los lleve Sánchez para pagar a sus 700 asesores". "¿Dónde está la ministra Tolón denunciando tal cuestión?", preguntó.

En este contexto, el diputado del PP advirtió de que la "única aportación educativa" de Tolón "fue dirigir a los centros de Ceuta una instrucción en la que les decía que, dadas las circunstancias, lo mejor era que los alumnos no aprendieran lo que tienen que aprender". "Eso es lo que usted indicó a la directora territorial, que trasladara a las direcciones de los centros educativos que bajen todavía más el nivel", afirmó.