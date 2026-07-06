La PPiiNA pide que la reducción de ratios en educación infantil vaya acompañada de la universalización del primer ciclo

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha valorado positivamente la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de reducir progresivamente las ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de educación infantil hasta el curso 2030/2031, pero ha advertido de que la mejora de la calidad debe ir acompañada de la universalización del derecho a una plaza pública para toda la infancia en esta etapa educativa.

La medida propuesta por el Ministerio plantea ratios de cuatro niñas y niños entre 0 y 1 año, seis entre 1 y 2 años y ocho entre 2 y 3 años, lo que supone reducir aproximadamente a la mitad el número de alumnos por docente. Sin embargo, la PPiiNA ha señalado que la propuesta "no aborda el derecho" de toda la infancia a la educación en el primer ciclo.

"Si con el mismo profesorado se atiende a la mitad de población, ¿qué ocurrirá con el acceso a este ciclo, tan importante para el bienestar infantil y la corresponsabilidad? Si el acceso ya es reducido, sin un plan de expansión de plazas esta situación podría empeorar", ha expresado la plataforma en un comunicado.

La plataforma considera que constituye "una anomalía" del sistema educativo que el primer ciclo de educación infantil quede excluido del derecho universal a la educación y que las administraciones educativas "no tengan la obligación de ofertar plazas suficientes" para cubrir la demanda, a diferencia de lo que ocurre en el segundo ciclo.

La PPiiNA ha recordado además que la evidencia internacional demuestra que solo en los países donde existe un derecho universal garantizado, con una plaza para toda la infancia durante al menos 30 horas semanales, el acceso a este ciclo educativo es realmente efectivo para toda la población, incluida la infancia de familias con menores niveles educativos, menores rentas, familias migrantes o monoparentales.

"Cada plaza de educación infantil que falta para alcanzar la universalización supone potencialmente una madre en situación de precariedad o penalizada en el mercado laboral", ha señalado la plataforma, que ha advertido de que bajar las ratios sin universalizar el derecho a la educación infantil de primer ciclo "podría suponer un paso atrás, al mantener fuera del sistema educativo a una parte muy importante de la infancia y seguir expulsando o precarizando laboralmente a muchas mujeres".

La PPiiNA ha reclamado asimismo la reforma de los permisos por nacimiento para que sean "iguales, intransferibles y remunerados al 100%, garantizando la posibilidad de que ambos progenitores puedan turnarse en su disfrute a partir de la tercera semana". La plataforma considera que esta medida permitiría que la mayoría de los bebés permanecieran cuidados en el hogar durante su primer año de vida, lo que reduciría el número de plazas necesarias para alcanzar la universalización, especialmente en el tramo de 0 a 1 año.

"No es necesario renunciar a las mejoras de calidad ni a unas mejores condiciones laborales para el profesorado", ha indicado la PPiiNA, al tiempo que ha insistido en que ambas "deben implantarse al mismo tiempo" que la universalización "planificando el incremento de plazas y dotándolo de la financiación correspondiente". Asimismo, ha considerado que universalizar el acceso al primer ciclo de educación infantil constituye "una inversión plenamente asumible, viable y necesaria", aunque ha reconocido que el presupuesto final dependerá de las condiciones definitivas sobre ratios, jornadas laborales y salarios.