El PSOE pide un cupo específico de plazas reservadas para personas con discapacidad en el programa Erasmus

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados un proposición no de ley sobre la participación de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus+ y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, para su debate en Pleno.

Los socialistas quieren impulsar, ante las instituciones europeas competentes y en el marco de la planificación de los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, la creación de un cupo específico de plazas reservadas para personas con discapacidad dentro de sus respectivas convocatorias de movilidad internacional y participación solidaria.

La iniciativa, recogida por Europa Press, insta a seguir impulsando medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan participar en los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Entre esas iniciativas se incluyen ayudas económicas para hacer frente a los gastos vinculados con la falta de accesibilidad universal durante la participación en los programas Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, recurriendo, en su caso, al programa de ayudas Reina Letizia del Real Patronato sobre Discapacidad; refuerzo, por parte de las administraciones competentes, del acompañamiento integral durante todo el proceso de participación, incluyendo apoyo emocional, orientación personalizada y seguimiento; la garantía de accesibilidad universal en todos los procedimientos administrativos, canales de información y entornos de acogida; o formación específica del personal académico, técnico y administrativo, tanto en las entidades de envío como en las de acogida, sobre inclusión, accesibilidad y atención a la diversidad.

Asimismo, el PSOE apuesta por reforzar, en coordinación con las comunidades autónomas, universidades, organizaciones juveniles y entidades sociales, las campañas de información y sensibilización dirigidas específicamente a estudiantes y jóvenes con discapacidad, para promover su acceso a Erasmus+ y al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

También propone estudiar, por parte de las administraciones competentes, la creación de incentivos específicos para las instituciones, organizaciones y entidades del tercer sector que desarrollen programas de movilidad internacional y participación solidaria inclusivos, mediante instrumentos como financiación adicional, reconocimiento institucional o prioridad en convocatorias futuras.