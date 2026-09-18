Rectores destacan su defensa de un sistema universitario "de calidad" tras los nuevos requisitos anunciados por Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha destacado su defensa de "un sistema universitario de calidad, capaz de generar nuevo conocimiento y formar profesionales con alta capacidad de innovación".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de CRUE después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este viernes que el Ejecutivo va a iniciar la tramitación de un real decreto que "establecerá nuevos requisitos para garantizar que detrás de cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad".

Desde CRUE precisan que es necesario conocer con detalle el contenido de la propuesta anunciada por el jefe del Ejecutivo para poder emitir una opinión "fundada y completa".

El nuevo real decreto, según ha avanzado Sánchez, incluirá nuevos requisitos para las universidades, como que cada titulación cuente con un 50% de profesores que tengan título de Doctor (hasta ahora debían ser la mitad doctores en toda la universidad) o presencialidad "allí donde sea necesaria".

"Va a establecer nuevos requisitos para garantizar que en cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad", ha señalado este viernes durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAC) de Madrid, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El jefe del Ejecutivo ha detallado que el objetivo de la propuesta es "reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitario". "Un 50% de docentes deberán tener título de doctor y un 40% un contrato a tiempo completo. No solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza sino también luchar contra la precarización", ha apuntado.

Asimismo, Sánchez ha advertido de que van a exigir la presencialidad "allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario". "Vamos a evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones para ampliar su oferta online sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad", ha recalcado.

El Gobierno ya endureció los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades el año pasado. "Han aparecido universidades con calidad cuestionable que se aprovechan para hacer negocio. Un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios, tiene que ofrecer docencia de calidad", ha sentenciado Sánchez.