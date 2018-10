Los rectores pinde a los políticos que no usen la Universidad arma arrojadiza": "Con eso nos tiramos un tiro al pie"

Actualizado 17/09/2018 15:34:30 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas pide a la clase política española que "no utilicen la universidad como arma arrojadiza en sus legítimas disputas". "Con eso nos tiramos un tiro al pie toda la sociedad española", ha destacado el presidente de Crue, Roberto Fernández.

Así lo ha defendido Fernández tras la Asamblea General de Crue Universidades, que ha tenido lugar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde ha avanzado las líneas de un comunicado que van a emitir en defensa de la universidad.

Asimismo, ha explicado que en este comunicado Crue expresa al Gobierno su disposición "a colaborar" y le pide que les "trate lo mejor posible" y "hable lo mejor posible del sistema universitario español".

En concreto, Roberto Fernández ha explicado que en estos momentos la comunidad universitaria española "necesita manifestar que se siente muy orgullosa de su tarea histórica y de su tarea de presente, que siente que merece el respaldo de la sociedad española".

Preguntado por la polémica en torno a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el también rector de la Universidad de Lleida ha negado la existencia "del caso tesis doctoral" porque, según ha señalado, la Universidad Camilo José Celá "ha hecho todo el procedimiento legal que tenía que hacer sin ninguna nada".

IRREGULARIDADES EN LA URJC, SÍ; CASO TESIS, NO

No obstante, sí que ha reconocido que en el tema de los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos "ha habido indicios racionales de irregularidades e incluso de ilegalidades". "Reconocemos unos casos, no reconocemos el otro", ha remachado, para después añadir que la Universidad española siempre está abierta a la mejora.

REVISAR Y MEJORAR LOS CONTROLES

En este contexto, rectores de varias universidades españolas reconocen que los últimos casos de supuestas irregularidades en la concesión de títulos de postgrado está afectando a la reputación del sistema, aunque creen que no debería ser así por tratarse de casos concretos. Además, han defendido los sistemas de control vigentes, sin perjuicio de que puedan ser revisados y mejorados.

En declaraciones a Europa Press previas a su participación en la Asamblea General de Crue Universidades, el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, ha indicado que la polémica de la tesis doctoral de Sánchez, así como los casos de los másteres están "afectando a la imagen de la universidad española".

"Es una pugna entre políticos que está afectando a la universidad, pero realmente esto no debiera afectarnos", ha afirmado Planell, que añade que "al fin y al cabo todos los másteres son no oficiales, propios de esta universidad". Así, cree que es un caso de "irregularidades que se han cometido y que no debiera afectar al buen nombre de la universidad".

El rector de la UOC cree que la reglamentación vigente es "correcta" y ha destacado que "en todas partes puede haber gente que comete irregularidades". "Pueden entrar unos delincuentes en una joyería ayudados por un dependiente y robar las joyas. ¿El responsable es el fabricante de la caja fuerte o es el gremio de joyeros? No, ¿verdad? Son los que han entrado", ha zanjado.

Tras los casos de supuestas irregularidades en la obtención de títulos de postgrado por parte de figuras del mundo de la política, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha afirmado que es "evidente que siempre que hay noticias en las que se plantean dudas a la universidad no son positivas".

En este sentido, el rector de la UCLM ha defendido que "la universidad española es una buena universidad, que funciona bien, que cumple con las normas y que actúa éticamente". "Si hay algún caso en que no se hace, que se tomen medidas", ha manifestado Collado a Europa Press, que cree que los sistemas de control -externos e internos-- funcionan, "sin perjuicio de que haya que mejorar".

"NO SON EN ABSOLUNTO EXTENSIBLES"

Por su parte, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, considera que los casos de presuntas irregularidades "no deberían" afectar a la imagen de la universidad española en su conjunto porque "no son en absoluto extensibles" al sistema universitario en su totalidad.

"Obviamente, pueden cometerse fallos en algún momento pero desde luego la universidad pública es responsable de lo que hace y, en principio, creo que serán casos aislados", ha asegurado Reigosa, que ha reconocido que "siempre puede haber trampas", lo cual significa que "hay que estar continuamente revaluando las políticas por si se cuela algún tramposo".

De este modo, el rector de la Universidad de Vigo opina que "sí, conviene de vez en cuando" revaluar los procedimientos, aunque son bastante garantistas". "En general, todo lo que ocurre dentro de la universidad pública está cuidado por funcionarios que se ocupan de su labor perfectamente y, en principio, no debería haber muchos casos de estos", ha concluido.

La rectora de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), Eva Perea, ha declarado a Europa Press que estos casos "no deberían afectar" a la reputación del sistema universitario español. "Estamos muy preocupados y un poco indignados. ¿Qué está pasando?", ha subrayado.

"Yo creo que la mayoría de las universidades españolas, por no decir todas, lo están haciendo súper bien y son cumplidoras, y no pasan cosas raras", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que existen "mecanismos para que esto no ocurra". Así, Perea cree que "la revisión siempre es necesaria en todo", pero insiste en que "hay mecanismos para que no existan" circunstancias así.