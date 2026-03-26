El Rey preside la proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional en las categorías CreaEmpresa e Investigación

Su Majestad el Rey junto a los galardonados como Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en las categorías de "CreaEmpresa" e "Investigación" - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la proclamación de los ganadores Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en las categorías CreaEmpresa e Investigación, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez, durante el acto central del Tour del Talento.

La emprendedora social y cofundadora de la fintech Quipu, Mercedes Bidart, ha sido la galardonada en la categoría CreaEmpresa, poniendo en valor el potencial transformador de las ideas cuando se convierten en proyectos capaces de generar impacto real en la sociedad.

Por su parte, el astrofísico méxicano y líder del estudio Local Volume Mapper José Eduardo Méndez ha sido reconocido en la categoría Investigación, subrayando el papel de la ciencia como herramienta para mejorar la vida de las personas, consolidando una visión del talento científico comprometido con su entorno y con capacidad de impacto internacional.

EL TALENTO, LA MÚSICA Y LA CULTURA, EJES DEL ACTO

Más de 1.200 asistentes, la mayoría jóvenes, han participado en el acto celebrado en Alcalá de Henares, celebrado en el IES Antonio Machado. El evento ha puesto el foco en el talento iberoamericano en acción y en cómo, a través de la cultura, el bienestar emocional y la educación, se conecta a jóvenes de ambos lados del Atlántico.

La entrada al auditorio del Rey ha marcado uno de los momentos clave de la jornada. Allí ha sido recibido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil; el director general de la Fundación, Salvador Tasqué; y el director del IES Antonio Machado, Javier Martínez.

Felipe VI también ha podido conocer de primera mano 'Cultura que conecta: la música como motor de transformación', un espacio en el que se ha puesto el foco en la música como herramienta de transformación y conexión a través del proyecto 'Amplificarte', iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona y Art House Academy.

Durante el acto, se ha desarrollado el coloquio 'Talent Pills: Educación y liderazgo', moderado por Luis Carvajal, patrono de la Fundación Princesa de Girona, con la participación de Miranda Fernández y Elena Reyes (programa Generación Docentes de Iberoamérica), Esther Kuisch (UNESCO) y Sonia Marzo (Microsoft España), quienes dialogaron sobre la innovación educativa y los nuevos modelos de aprendizaje.

Además, ha continuado con una conversación con los premiados sobre sus proyectos y trayectorias, y ha concluido con una actuación musical del contrabajista y compositor Gastón Joya, referente del jazz cubano.

Finalizada la proclamación de los premios, el Rey ha saludado a los participantes y a los jóvenes asistentes antes de abandonar el centro educativo.