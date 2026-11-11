El seguimiento de la huelga en los colegios de Escuelas Católicas se sitúa en torno al 1%

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha informado de que, según los datos recogidos hasta el momento, el seguimiento estimado de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre entre el personal de sus centros se sitúa en torno al 1%.

"La huelga general convocada para hoy miércoles, 11 de noviembre, está teniendo una repercusión muy limitada en los centros asociados a Escuelas Católicas en toda España", ha asegurado.

Desde la entidad han destacado que la jornada "está transcurriendo con normalidad en la inmensa mayoría de los colegios, que mantienen su actividad habitual y la atención al alumnado".

Escuelas Católicas ha agradecido el compromiso de los profesionales de sus centros y la colaboración de las familias, "que están contribuyendo al desarrollo normal de la actividad educativa durante esta jornada".