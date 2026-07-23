Seis estudiantes madrileños representarán a España en la final de la International Space Settlement Design Competition

Archivo - Kennedy Space Center - Jennifer Briggs/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis estudiantes madrileños de Bachillerato viajarán a Florida para participar, del 30 de julio al 3 de agosto, en la final de la International Space Settlement Design Competition (ISSDC), una competición educativa internacional que reúne a jóvenes de diferentes países para afrontar el reto de diseñar un asentamiento humano en el espacio.

Los seis participantes han alcanzado la fase internacional después de superar un proceso de selección que comenzó en enero con la fase española, organizada por Spanish Space Initiative (SPSIN), y continuó en abril con la final europea.

Los jóvenes, de entre 16 y 18 años, han sido seleccionados entre cerca de miles de participantes de diveros países de toda Europa, tras superar las fases española y europea de la International Space Settlement Design Competition.

La final se desarrollará en el Center for Space Education, ubicado junto al NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, en Florida. Allí se reunirán estudiantes procedentes de diferentes partes del mundo, entre ellas China, India, Sudáfrica, Alemania, Reino Unido y distintos países de América del Sur.

Al llegar a la competición, los estudiantes españoles distribuidos entre serán compañías internacionales formadas por participantes de diferentes países. Los equipos se configuran de manera que los jóvenes tengan que trabajar con compañeros a los que no conocen, procedentes de culturas, sistemas educativos y formas de trabajo muy distintas.

Cada compañía reproduce el funcionamiento de un equipo profesional de la industria aeroespacial, con sus respectivos departamentos y roles de liderazgo.

Solo al comenzar la final, los participantes recibirán la solicitud de propuesta o Request for Proposal (RFP), donde se revela el proyecto de la edición y dispondrán de aproximadamente 48 horas para desarrollar una solución completa.

El reto no se conoce previamente y puede plantear el diseño de una ciudad, una instalación industrial o una infraestructura destinada a hacer posible la presencia humana en otro punto del sistema solar.

Durante esas 48 horas, los estudiantes deberán definir, entre otros aspectos, la estructura del asentamiento, sus sistemas de energía y agua, los métodos de construcción, la automatización, la habitabilidad, la seguridad, el modelo económico, los costes y el calendario de ejecución.

La propuesta final será presentada íntegramente en inglés ante un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio del sector aeroespacial, entre ellos antiguos astronautas, exingenieros de la NASA y especialistas con una amplia experiencia en la industria. La compañía que presente la solución más completa, innovadora y creíble será reconocida como ganadora de la final internacional.