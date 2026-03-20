El sistema educativo español alcanza en el exterior a 140.616 estudiantes en 52 países en el curso 2025-2026

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MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes alcanza en el curso 2025-2026 a 140.616 estudiantes en 52 países, gracias al trabajo de 8.686 profesionales entre docentes, asesorías técnicas, profesorado visitante, profesorado de secciones bilingües y auxiliares de conversación.

Los datos, recogidos en las Estadísticas de la Acción Educativa Exterior 2025- 2026, reflejan que en los seis programas que cuentan con personal funcionario nombrado por el Ministerio (centros de titularidad del Estado español, centros de titularidad mixta, secciones españolas en centros extranjeros, escuelas europeas, agrupaciones de lengua y cultura españolas y asesorías técnicas) participan 43.612 estudiantes, lo que supone una estabilidad respecto al curso anterior y un crecimiento del 5,09 % en la última década.

Los 18 centros de titularidad del Estado español, distribuidos en siete países, escolarizan a 8.740 estudiantes y cuentan con 705 docentes, manteniendo una tendencia de crecimiento moderado en los últimos cursos.

Por su parte, los dos centros de titularidad mixta con participación española acogen 2.034 estudiantes y 229 docentes, confirmando la estabilidad de este programa consolidado en el tiempo.

El programa de Secciones Españolas en centros de otros Estados u organismos internacionales continúa ampliando su presencia, elevándose el total a 35 secciones en cinco países, con 9.830 estudiantes atendidos por 76 docentes en el curso 2025-2026, tras la última incorporación de siete nuevas secciones en Francia.

La presencia española en las Escuelas Europeas mantiene una evolución positiva. En el curso actual 6.622 estudiantes reciben enseñanza en español y el profesorado nombrado por el Ministerio asciende a 116 docentes, siete más que el curso anterior.

Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, destinadas principalmente a estudiantes españoles residentes en el extranjero, cuentan con un alumnado total de 16.386 en 13 países, con 118 docentes y 342 aulas distribuidas en distintas localidades.

Entre los programas con mayor número de estudiantes destacan el International Spanish Academies, con 48.553 estudiantes; las Secciones bilingües, con 32.814 estudiantes; las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, que suman 16.386 y los Centros de Convenio en Iberoamérica, con 15.637 estudiantes Las International Spanish Academies, implantadas en Estados Unidos, Canadá y Australia, constituyen la red internacional con mayor impacto, al integrar tanto alumnado del programa bilingüe como estudiantes de Español Lengua Extranjera. El personal participante en la Acción Educativa Exterior asciende a 8.686 profesionales, de los cuales el 71,7% son mujeres.

El colectivo de personal más numeroso es el de auxiliares de conversación, con 5.809 participantes (5.125 extranjeros en España y 684 españoles en el exterior), seguido por 1.435 docentes del programa de profesorado visitante.