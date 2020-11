Tiana defiende unos presupuestos "creíbles" para transformar el sistema educativo ante críticas de PP, VOX y CS

Cs pide la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y acusa al Gobierno de aniquilar la educación en España

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido unos presupuestos "ambiciosos", "creíbles", "razonables" y "coherentes", que permitirán con 3.623 millones de euros transformar el modelo educativo español con más becas, el fomento de la educación de 0 a 3 años y la digitalización, frente a las críticas de PP y Vox así como de Cs, que considera que la ministra Isabel Celaá debe dimitir.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado para la secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y FP, ha celebrado el incremento histórico de estas partidas que espera empezar a ejecutar las cuantías "al día siguiente" de su aprobación.

Entre alusiones a poemas de Miguel Hernández, ha manifestado tener una sensación de "rayo que no cesa" por las críticas de la oposición que ha dado por "erróneas", "fuera de lugar" y "no ciertas".

El secretario de Estado ha precisado que la Educación contará con un presupuesto de 2.407 millones de euros para contribuir a la igualdad de oportunidades, la digitalización y la formación profesional, con becas, ampliación de la cobertura del ciclo infantil de cero a tres años y a la prevención del abandono escolar. Además, se invertirán en 1.018 millones en digitalización y recursos tecnológicos.

En total, son "prácticamente" 2.300 millones de euros de los que 2.050 millones se destinarán a becas y ayudas al estudio. Asimismo, la secretaría de Estado contará con otros 1.323 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tiana ha desgranado las distintas partidas presupuestarias planteadas por el Gobierno para 2021 y, en líneas generales, "lo más destacado" es el incremento de los créditos para becas de servicio, por 514 millones para reformar el sistema de becas, que alcanza un montante de 2.090 millones, "el mayor de la historia", con un incremento del 35 por ciento respecto a 2020.

En cuanto al reto de la digitalización, ha expresado la voluntad del departamento que dirige Isabel Celaá de reforzar la capacidad del sistema para hacer frente a las necesidades de la digitalización y el aprendizaje a distancia. Así, ha dicho que entre otros proyectos, se destinarán 1,2 millones de euros para mantener el programa 'Aprendemos en Casa' del canal Clan de RTVE, que se puso en marcha "de urgencia" durante el confinamiento en el mes de marzo para escolares de 6 a 12 años y que tras analizarlo con el ente público se ha valorado que valía la pena mantener este programa.

Respecto a la creación de plazas de 0 a 3 años, Tiana ha explicado que el monto ascenderá a 200,96 millones de euros para crear 21.800 plazas de titularidad pública de primer ciclo, especialmente para 1 y 2 años, a través de "adaptación de centros de educación infantil ya existentes".

Respecto a la prevención el abandono escolar, el secretario de Estado ha anunciado 30 millones de euros para crear 618 unidades de acompañamiento al alumnado, con atención personal y familiar en zonas y distritos escolares.

De las cuantías del fondo de ayudas europeo, ha precisado que la secretaría de Estado podrá acceder a 1.010 millones de euros y que el Ministerio aspira a lograr unos 500.000 equipos digitales individuales para préstamos a los alumnos. También emplearán 150 millones adicionales con los que se podrán adquirir 200.000 equipos más y otros 827 millones para el "desarrollo pleno" de la competencia digital de los centros.

Por último, Tiana ha pedido a la oposición que no se dedique a poner "palos en las ruedas" a España en Europa y que "remen en favor del país". "No digo que seamos angelicales, pero sumemos esfuerzos con las discrepancias que haya", ha concluido.

DIMISIÓN DE CELAÁ Y RUPTURA CONSTITUCIONAL

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha advertido al Gobierno de que depende de un presupuesto que implica que España respeta el estado de derecho, los valores democráticos, que fomenta la transparencia y que Europa lo va a medir, de modo que "a lo mejor los fondos no llegan".

En ese contexto, ha acusado al Gobierno de llegar tarde y mal a la pandemia con la tramitación de una ley educativa de "preceptos intolerables" y una tramitación "absolutamente vergonzosa".

"Ustedes están demoliendo el sistema educativo a golpes: Han atentado contra los inspectores, contra las familias, contra los profesores, pero lo peor es que están atentando contra los niños en cuestiones muy importantes como la equidad", ha acusado la diputada que también ha acusado al Gobierno de "trampear" las cifras de fracaso y abandono escolar. Por ello, ha anunciado que trasladará a sus compañeros en el Parlamento Europeo varias preguntas para saber si la Comisión Europea está e acuerdo con acabar con el abandono escolar eliminando los suspensos.

Del mismo modo, ha anunciado que pedirá a la comunidad educativa que acuda a la comisión de peticiones de la UE porque el Gobierno "no ha hablado" con la comunidad educativa, "lo mínimo en una reforma educativa". Por ello, considera que la ministra Isabel Celaá "debe dimitir".

Desde Unidas Podemos, el diputado Joan Mena ha celebrado que estos presupuestos dicen "adiós" a la austeridad del PP y abren una "nueva etapa" con unos presupuestos expansivos que ponen un "horizonte de futuro" en España, con cambios estructurales del sistema educativo después de una Ley Wert "retrógrada" y "mercantilista".

Mientras, la diputada de VOX Georgina Trías, ha acusado al Ejecutivo de asestar un golpe de muerte a 500 millones de personas que han nacido hablando español, que lo usan como lengua vehicular y que lo han usado, amado y dejado escritas obras de arte en ese idioma --al retirar la prioridad del uso del español como lengua vehicular en la enseñanza en España en la propuesta de ley de educación debatida este jueves--. No obstante, le ha instado a "no cantar victoria" porque no será fácil acabar con la lengua que "conforma el alma de España".

Así, opina que hacer leyes y derogarlas puede ser "relativamente fácil, pero aniquilar una lengua de tan sólido raigambre, vinculado a lo más íntimo de las personas y a su capacidad de expresión y comunicación". "No va a ser tan fácil y, estos dardos contribuyen a despertar las almas que pudieran estar dormidas y reaccionen y el tiempo nos lo dirá", ha vaticinado.

En cuanto a los presupuestos, opina que están "faltos de credibilidad" para un Ministerio "elefantiásico", con cada vez menos competencias pero que aumenta el gasto y que rezuman "falta de realismo".

Por su parte, la diputada del PP, Sandra Moneo, ha sido también muy crítica con el Ejecutivo y sus presupuestos basados en un "optimismo económico inexplicable". Además, opina que el proyecto educativo del Gobierno no es modernizador, ni transformador ni ambicioso pero que además contará con un presupuesto que "no va a poder ejecutar" porque ha convertido al Ministerio de Educación "en un museo" tras renunciar "total y absolutamente" a las competencias de educación que le otorgan los artículos 27 y 149 de la Constitución.

Sobre la tramitación de la LOMLOE ha dicho que incorpora la "ruptura del pacto constitucional y la ruptura total y absoluta del sistema educativo español". "Se lo digo con absoluta amargura. Siempre ha habido una línea que ningún partido ha cruzado y en este momento el pacto constitucional está roto. Lo ha roto su partido", ha lamentado.

Finalmente, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo ha definido como "extraordinario" el presupuesto pero "lamentablemente" la "oposición de la derecha lo único que es capaz de aportar a la educación española es una sarta de mentiras, acusaciones, toxicidad y de rabia contenida sobre una buena política educativa".