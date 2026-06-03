Tolón afirma que el "problema" del 0-3 "no existiría si las CCAA hubieran hecho su trabajo, que es cumplir la ley"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ofrece una rueda de prensa antes de la Conferencia Sectorial de Educación, en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que el "problema" de ratios y condiciones en educación infantil en la etapa de 0 a 3 años "no existiría si las comunidades autónomas hubieran hecho su trabajo, que es cumplir la ley", en la aplicación de las competencias que tienen.

Así lo ha expresado este miércoles Milagros Tolón en una rueda de prensa antes de presidir la Conferencia Sectorial de Educación, que tiene lugar este miércoles en la sede del Ministerio en Madrid, donde propondrá la distribución de 329,2 millones de euros a través de seis Programas de Cooperación Territorial.

La titular de la cartera de Educación ha mostrado su "consideración y apoyo" a las educadoras de la etapa 0-3 que son "personal docente" y ha puesto en valor que fue el Gobierno el que la creó "como etapa educativa, no como etapa asistencial".

Según la ministra, "desde el primer momento" estuvo con ellas, con la plataforma, con los sindicatos y están "trabajando conjuntamente". Así, Tolón ha insistido en que a pesar de que la competencia es autonómica en cuanto a las ratios, el Gobierno se involucró en la cuestión desde el primer momento porque cree que es una "cuestión de justicia".

Dicho esto, la ministra de Educación ha señalado que se va a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que "es una prioridad", y que el plazo serán "unos meses".

"Este Ministerio está en la solución", ha asegurado, para después exigir "corresponsabilidad" con quien tiene "la competencia, que son las comunidades autónomas".

De este modo, Tolón ha indicado que "la próxima semana" habrá una reunión para la mejora del profesorado. "Cuando hablo del profesorado, también de las educadoras", ha puntualizado.

En cuanto a porqué no se incluyó directamente la etapa 0-3 en la ley de bajada de ratios en tramitación en el Congreso, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha indicado que es una cuestión técnica ya que la nueva norma modifica a la Ley Orgánica de Educación (LOE), que regula Primaria y ESO.

MOVILIZACIONES DEL PROFESORADO

Preguntada sobre por qué cree que las inversiones en materia de educación no se reflejan en el bienestar del profesorado que se está movilizando en varias autonmías, la ministra cree que habría que preguntar a los comunidades autónomas, "en este caso a la consejera de Valencia", y que lo primero es "querer dialogar con las personas que están manifestándose para mejorar sus condiciones".

En este sentido, Tolón ha añadido que "el presupuesto del Ministerio de Educación en estos últimos años se ha duplicado, y ha pasado a 6.730 millones cuando había 3.200 millones". "¿Dónde está? ¿Cómo se está gestionando ese dinero por parte de algunas comunidades autónomas? Porque tienen más recursos que nunca", ha subrayado.

"Lo que no me vale es que devuelvan fondos, por ejemplo, de 0 a 3 años, como se devolvió en Galicia o en Andalucía, por no haberlo gestionado bien", ha remarcado Tolón.

Sobre el estado de la ley para la bajada de ratios y horas lectivas, que está en el Congreso, la ministra ha apelado la "sensibilidad" con el profesorado, "a que el principal partido de la oposición sea responsable y apoye a los 800.000 profesores y profesoras que están pidiendo, con la comunidad educativa, la bajada de ratios y horas lectivas".

En cuanto al conflicto sobre los auxiliares de conversación relativo a si es una actividad laboral o formativa, Milagros Tolón ha zanjado que "el conflicto está resuelto" ya que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para lograr un "marco que garantice la legalidad y que se cumpla la ley"

"Ayer salió la convocatoria y estamos esperando que las comunidades autónomas pidan los auxiliares, porque pensamos que es un programa muy interesante", ha declarado.

Tolón también se ha referido al nuevo Real Decreto de Formación Profesional (FP) y ha asegurado que están "prácticamente terminando" su elaboración, que estará listo a finales de este mes de junio. "Va a ser un espaldarazo muy importante a la Formación Profesional", ha añadido.

Finalmente, la ministra ha enviado "mucho ánimo" a los estudiantes que en estos días se están examinando de la PAU. "Por primera vez, existe un marco común que establece una estructura compartida de la prueba y unas características básicas comunes y unos criterios mínimos de corrección para todo el territorio", ha indicado, para después apelar a que haya "igualdad" entre territorios "como se ha estado ejecutando los anteriores años".