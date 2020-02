Universidades prepara una reforma del estatuto del personal docente y eliminará la horquilla de tasas

Publicado 21/02/2020 12:43:23 CET

El ministro propone realizar un diagnóstico sobre el abandono de los estudios y impulsar la digitalización en la España vaciada

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado este viernes que su equipo ya está preparando una reforma del estatuto del personal docente e investigador, para mejorar su "precaria" situación laboral, y quiere eliminar las horquillas de precios de las tasas universitarias, marcando únicamente un precio máximo para las autonomías.

Castells ha comparecido ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura, en donde ha asegurado que su equipo trabajo principalmente "para" estos centros y en cumplir "estrictamente" el programa acordado por PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición.

Una de las medidas que ya ha puesto en marcha es la reforma del estatuto del personal docente, un sector que, según ha denunciado, sufre una situación laboral de "escándalo", como consecuencia de la inestabilidad de sus contratos y el nacimiento de figuras, como los "falsos asociados", que tienen "salarios de miseria" a pesar de asumir "una gran parte del peso académico".

"REMORALIZACIÓN" DE LA UNIVERSIDAD

A través del texto que prepara, y sobre el que ya ha empezado a hacer las primeras consultas, Castells quiere "cancelar los falsos contratos de asociados" y crear "una serie de figuras contractuales con remuneraciones dignas y una perspectiva reglada de la carrera" de estos profesionales. Se trata, explica el ministro, de una iniciativa de "remoralización" de la Universidad y sus trabajadores, en la actualidad desmoralizados en este ámbito".

El responsable de Universidades, ha apuntado que en el mes de marzo esta reforma entra en fase consultiva acelerada y que, ya se ha visto con los sindicatos y, en próximas semanas se abrirá una mesa de negociación la CRUE y, seguidamente se hablará con las comunidades autónomas.

REVISIÓN DE LAS BECAS

Otro de los puntos que revisará el Ministerio en los próximos meses son las tasas. El objetivo, ha apuntado Castell, es devolverlas a los niveles anteriores a 2012, año en el que, según ha explicado, muchas comunidades "inflaron" estas tasas. Por ello, eliminará la horquilla de precios que se impuso entonces y su intención es marcar sólo un precio máximo para las regiones y evitar las "disparidades" que ahora existen.

En este sentido, ha reconocido que se trata de un tema que compete a los Ejecutivos autonómicos, pero ha indicado que "negociarán" con ellos para lograr unos presupuestos equitativos.

Para lograr un equilibrio en este sentido, Universidades ha hablado con la CRUE sobre la posibilidad de impulsar en los centros la contabilidad analítica, el proceso por el que se puede conocer el verdadero costo por alumno.

En su intervención, Castells se ha referido además a la necesidad de revisar el sistema de becas para vincularlo a la situación de renta, simplificarlo y hacerlo más ágil. Se trata, según ha indicado, de una iniciativa que irá de la mano del Ministerio de Educación, y también busca que las convocatorias se resuelvan antes de comienzo del curso y que los alumnos sepan cómo y cuándo les van a pagar.

PIDE ACUERDOS PARA NO "DECEPCIONAR" A LOS JÓVENES

La creación de un Pacto por la Universidad es otro de los proyectos de este departamento, según ha indicado, y que será el resultado de las primera iniciativa que presentó Castells ante los medios, bajo el nombre de 'El ministro escucha'. Castells ha comenzado una ronda de visitas por las 50 universidades públicas españolas con el objetivo de conocer sus reivindicaciones y problemas y lograr una nueva Ley de Universidades que los pueda resolver.

Del mismo modo, ha explicado que se pondrá en marcha un diagnóstico y estrategia de prevención de estudios universitarios. Según ha indicado, hay comunidades autónomas en las que esta cifra supone una cuarta parte de sus estudiantes, una situación que considera "un verdadero despilfarro", así como un "trauma psicológico" para el propio alumno y sus familias.

Castells también pondrá en marcha "medidas concretas" para mejorar la situación de los jóvenes que residen en zonas de la conocida como España vaciada. En concreto, impulsará los programas digitales de las universidades de estos territorios para que aquellos que no quieran abandonar su localidad puedan estudiar a distancia.

El ministro ha terminado su intervención pidiendo un acuerdo a pesar de la diversidad que existe en la actualidad en el Congreso. A su juicio, la Universidad es una cuestión en la que no debería haber mal ambiente para "no decepcionar a los jóvenes" y "no destruir sus esperanzas".