EOI lanza “La Mirada de EOI”, un videopodcast para analizar los retos de la industria

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MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) inaugura este espacio de conversación con una entrevista a su director general, Diego Crescente, centrada en el papel de la formación de talento y el desarrollo industrial de nuestro país.

La primera escuela de negocios de España, fundada en 1955 y adscrita al ministerio de Industria y turismo, ha puesto en marcha “La Mirada de EOI”, un nuevo videopodcast concebido como un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que están marcando el presente y el futuro de la industria, la innovación y el desarrollo empresarial en España.

Con este nuevo formato audiovisual, EOI busca acercar distintas perspectivas de líderes empresariales, expertos y profesionales que están impulsando el cambio en sectores estratégicos, generando conversaciones pausadas y en profundidad sobre tendencias, transformación y talento.

El primer episodio cuenta con Diego Crescente, director general de EOI, como invitado. Más allá de su responsabilidad al frente de la institución, la conversación aborda desde una óptica más personal uno de los grandes retos actuales: cómo el ecosistema formativo puede contribuir a retener el talento y qué papel desempeña en el fortalecimiento del tejido industrial.

Durante la entrevista, Crescente reflexiona sobre la necesidad de conectar formación, innovación y empresa para responder a los nuevos desafíos económicos y sociales, así como sobre la importancia de generar oportunidades que permitan desarrollar el talento dentro del propio país.

“La Mirada de EOI” nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para compartir ideas, analizar tendencias y abrir conversaciones relevantes sobre el futuro de la industria y la competitividad empresarial.

El episodio ya está disponible en el canal oficial de YouTube de EOI:

Ver el primer episodio de “La Mirada de EOI”

https://www.youtube.com/watch?v=9dBxgGgdqrg