Aga, mejor filme de ficción y Honeyland, mejor filme documental se alzan con los Premios Brote del XXI FICMEC

Publicado 02/06/2019 23:54:23 CET

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los largometrajes 'Aga', como filme de ficción y 'Honeyland', en la categoría de filme documental se han alzado, respectivamente, con los Premios Brote del XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) --el más antiguo del mundo en su categoría-- que se ha celebrado desde el 25 de mayo hasta este 2 de junio en Garachico (Tenerife).

Además, completan el palmarés de esa edición del festival los cortometrajes The Lord of The Taiga y Anï, el primero en la categoría de documental y, el segundo como cortometraje de ficción o animación.

El fallo del jurado, compuesto por la directora y guionista Ángeles González-Sinde; la actriz Ana Wagener y la periodista medioambiental Eva González, se ha dado a conocer este domingo durante la gala de clausura del Festival.

En su valoración, el jurado ha destacado de 'Aga (Bulgaria) la interpretación de sus protagonistas, la belleza de la historia de amor y supervivencia que narra, la magnífica fotografía y su lenguaje audiovisual.

Además, el jurado ha valorado la sutil rotundidad con que aborta del cambio climático y la despoblación, incluso en una región de climatología extrema en la que formas de vida milenarias están condenadas a desaparecer.

El filme se proyectó el martes 26 de mayo, cuando el director de Aga, el búlgaro Milko Lazarov, participó en una charla con los asistentes sobre la película, una historia de dos esquimales que tratan de reencontrarse con su hija, que abandonó hace mucho tiempo el estilo de vida esquimal de sus padres.

Asimismo, en la categoría de mejor largometraje de ficción, el jurado ha otorgado una mención especial a 'La mujer de la montaña' (Islandia) por la interpretación de su protagonista, la originalidad de la historia y el sentido del humor al tratar un tema complejo que valora el potencial del activismo individual.

Mientras, en la categoría de mejor largometraje de documental, el jurado ha premiado a 'Honeyland' (Macedonia), por la naturalidad, la sencillez y la frescura de su protagonista; por la manera en que ella, Hatizde, es capaz de aceptar, con alegría y cariño su propia realidad, así como la bondad que desprende y la lección de entrega sin reservas sin esperar nada a cambio. También ha valorado la lección sobre apicultura tradicional basada en el equilibrio hombre-naturaleza y la explotación sostenible de los recursos. Precisamente 'Honeyland' fue el largometraje que abrió el 25 de mayo la edición de FICMEC 2019, tras la entrega de los premios Brote.

Por otro lado, en la categoría de mejor cortometraje de ficción, el jurado ha premiado a 'Anï' (México), por su originalidad, la sencillez con que plantea el problema de la movilidad y las dificultades de acceso en las zonas rurales. El jurado ha subrayado especialmente el lenguaje y mensaje universal, entendido por niños y mayores de distintas partes del planeta.

Por último, en la categoría de mejor cortometraje documental, el jurado ha entregado el premio Brote a 'Bayandali, Lord of the Taiga' (España), por la belleza de su fotografía y la divulgación de un oficio, una forma de vida en peligro de extinción que, de no ser por este documental, sería difícilmente conocido por un público general ajeno a nuestras latitudes.

Lord of the Taiga narra la historia de un anciano del pueblo dukha, en Mongolia, que reflexiona sobre el significado de la vida y la muerte en el bosque más grande del planeta.

Finalmente, el jurado ha valorado también la contundente propuesta del cortometraje documental 'All Inclusive' (Suiza), por su su genial uso del lenguaje audiovisual para llevar al espectador a una reflexión personal sobre un modelo turístico y un consumo abrumador y poco sostenible para el planeta.

El pasado sábado, 25 de mayo, durante la gala de inauguración, se entregaron los Premios Brote a la líder indígena del pueblo Sarayacu (Ecuador), Patricia Gualinga, en la categoría de Activismo Medioambiental; a la arquitecto Elizabeth Monoian, en la categoría Premio Brote Artístico; a la fotógrafa Isabel Díez, en la categoría de Fotografía; a la Plataforma Nuevo Modelo Energético de Canarias, en la categoría Brote Canarias, así como a la periodista medioambiental de Europa Press Eva González, quien a su vez es miembro del jurado en esta edición, en la categoría Brote Comunicación 2019.

A lo largo de nueve jornadas se ha proyectado una docena de largometrajes y una decena de cortometrajes de la sección oficial, pero además se han visionado cinco filmes más en las secciones Ecoislas y Altavoz verde, al tiempo que se han desarrollado numerosas actividades paralelas para todos los públicos, como talleres, mercados ecológicos y jornadas como Vulcanalia, sobre vulcanología; o Jugando en verde, sobre el uso responsable de los videojuegos.