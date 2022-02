Belarra a cazadores: "Los perros son perros independientemente de a qué se dediquen y tendrán todos la misma protección"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Derechos SOciales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha garantizado que los perros de caza tendrán la misma protección que el resto de animales en la Ley de Protección y Derechos para los Animales que fue aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros.

"Los perros son perros y necesitamos que todos los animales gocen de esa protección, al margen de dónde vivan o a qué se dediquen", ha respondido Belarra en una entrevista en TVE al ser preguntada por las discrepancias con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que quería promover la redacción de una normativa propia para los perros de caza y las rehalas para que se adaptaran a sus circunstancias.

Belarra ha descartado que pueda haber una norma distinta para estos perros y ha garantizado no "va a haber ningún problema para los cazadores que traten bien a sus animales".

La dirigente de Podemos ha recordado que el objetivo de la nueva norma es "acabar con la impunidad de maltratadores y con el abandono de los animales". "Hay una sensibilidad social creciente y, desde luego, todo el mundo que trate bien a sus animales puede estar tranquilo, porque la ley no le afecta; quien se va a ver afectado es quien no los trate bien, que es algo que no se consiente en esta sociedad", ha concluido.