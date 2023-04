Bolaños ve al PP andaluz "fuera de control" por la "muy preocupante" degradación a la que quiere llevar a Doñana

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ve al PP de Andalucía "fuera de control" por la "muy preocupante" situación de degradación a la que "quiere llevar a Doñana" y su ecosistema con una proposición de ley que se debatirá este jueves con la que se regularizarían regadíos en entorno que circunda el Parque Nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bolaños acusa al PP de Andalucía de tratar de "atacar" el humedal de Doñana con una proposición de ley que "no se basa en criterios científicos" porque la situación de este enclave es conocida incluso por las autoridades europeas.

"No sé quién le asesorará: quizá el vicepresidente de Vox de Castilla y León, porque la realidad es que hasta hay una sentencia europea que establece ya que lo que va a hacer el Gobierno del Partido Popular de Andalucía es contrario al derecho europeo".

Por ello, considera que el PP "se muestra como fuera de control" y acusa a los populares de no cumplir los pactos a los que llega porque no los firma; de no cumplir sentencias europeas, ni la ley, ni la Constitución.

"Creo que es muy preocupante la situación a la que el Gobierno del PP de Andalucía quiere llevar de degradación a un ecosistema tan importante como es Doñana", ha sentenciado.