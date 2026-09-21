Caen las adopciones de perros y gatos a mínimos desde la pandemia y solo se consigue para un 42% de los animales

Una joven juega con un perro adoptado. - FUNDACIÓN AFFINITY

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las adopciones de perros y gatos cayeron a mínimos en 2025 desde la pandemia. En total, fueron adoptados 120.000 animales, de los 285.000 disponible, lo que representa el 42% del total que llegan a los centros de acogida. Así se desprende del último estudio 'Él Nunca Lo Haría' elaborado por la Fundación Affinity.

Si se analiza por tipo de animal, el informe estima que en el año pasado se adoptaron en torno a 72.000 perros de los 169.000 recogidos, una cifra que marca un mínimo desde la pandemia, cuando se registraron unas 79.000 adopciones. En comparación con 2024, la adopción canina supone una caída del 18%. En cuanto a los gatos, la tendencia también es a la baja. De los 116.000 gatos recogidos por las entidades, solo se adoptaron 48.000, un 14% menos que el año anterior.

La directora de la Fundación Affinity, Isabel Buil, ha explicado que "la adopción tiene un impacto que va mucho más allá de la familia y el animal que se encuentran: ayuda a descongestionar los centros y permite que otros animales también tengan una oportunidad". Por ello, ha animado a seguir "promoviendo una adopción responsable, informada y comprometida".

Un indicador que refleja de forma clara la bajada de las adopciones es el de la permanencia en los centros. Cuando las adopciones se ralentizan, la estancia media puede alargarse y la capacidad de respuesta por parte de las protectoras se reduce.

Según el estudio de la Fundación Affinity, el tiempo medio de permanencia de los animales adultos y seniors en las protectoras es algo mayor al año, mientras que el de los cachorros tanto de perros como de gatos es de unos 3 meses. Entre los factores que determinan el tiempo de permanencia están los problemas de comportamiento del perro, la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas, las enfermedades crónicas, el tamaño o la edad.

La caída de adopciones también se explica por un factor de decisión. En 2025, el 35% de las familias interesadas en adoptar finalmente no lo hicieron, principalmente por no encontrar un tamaño concreto y por no aceptar las condiciones de adopción. Sin embargo, cuando la adopción se formaliza, 9 de cada 10 se consolidan con éxito. En el porcentaje que no llega a consolidarse, los motivos más habituales están relacionados con el comportamiento del animal o haber descubierto una responsabilidad mayor de la esperada.