La colección 'Mutis' del RJB-CSIC llega al Jardín Botánico de Varsovia con una selección de 64 ilustraciones botánicas

Uno de los dibujos de la exposición que se muestran en el invernadero del Jardín Botánico - RJB-CSIC

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de Varsovia expone una muestra de 64 ilustraciones botánicas que pertenecen a la colección 'Mutis' del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), que se podrá visitar desde este sábado hasta el 15 de marzo de 2026 en la ciudad polaca, según ha dado a conocer el RJB-CSIC.

En concreto, la exposición 'Arte Botánico de las Expediciones Científicas Españolas', organizada por la Embajada de España en Polonia, el Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia y comisariada por el RJB-CSIC, da a conocer en la capital polaca la colección de dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1817), una de las colecciones "más importantes" de la ilustración botánica, que forma parte del legado conservado en el archivo histórico del RJB-CSIC.

Esta colección es uno de los conjuntos "más importantes" de la iconografía botánica americana del siglo XVIII, con el reconocimiento y la admiración de Europa y que, en la actualidad, se considera un referente de la ilustración botánica. En este sentido, desde el año 2010 ha sido reconocida por el 'Registro del Programa de Memoria del Mundo' de la UNESCO para América Latina y el Caribe, por su "valor excepcional", según ha afirmado la institución.

El embajador de España en la República de Polonia, Ramiro Fernández Bachiller, el profesor y director del Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia, Marcin Zych, y la directora del RJB-CSIC, María Paz Martín, que han participado en la inauguración de la muestra, han destacado el "valor científico, histórico y artístico" de esta colección.

Además, Paz Martín ha agradecido a la Embajada de España en Polonia y al Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia, "la organización de esta muestra y el interés por las colecciones históricas del RJB-CSIC en este año que se celebra su aniversario, 270 años dedicados a la investigación, la conservación y la divulgación científica de plantas y hongos".

El RJB-CSIC ha explicado que, en estos dibujos, en los que trabajaron más de 30 artistas, se unen el arte y la ciencia. Las ilustraciones estaban destinadas a ilustrar la flora del Nuevo Reino de Granada en una expedición que dirigió el botánico español José Celestino Mutis y combinan "el rigor científico con la belleza y la calidad artística" en una "representación ideal" de los caracteres de la planta y una depurada técnica en el uso de la iluminación.

Además, las ilustraciones representan unas 2.600 especies vegetales, un 10% de la flora de Colombia y se acompañan por un herbario de unos 16.000 pliegos y 800 descripciones y observaciones manuscritas.

Así, estos 64 dibujos muestran las diferentes familias botánicas de la flora de Colombia y Ecuador, entre las que se encuentran orquídeas, malváceas, palmas, aristoloquias, pasifloras o melastomatáceas.

La insitución ha destacado el dibujo de 'Mutisia clematis', que ha calificado como "el icono de la colección", el cual representa la especie dedicada a 'Mutis', por Carlos Linneo, así como la ilustración de 'Zamia encephalastoides', una especie endémica de Colombia que no fue descrita formalmente hasta 200 años después de ser dibujada.

Con esta exposición, ya son tres los países europeos que han mostrado las colecciones históricas del archivo del RJB-CSIC ya que durante el año 2022 se ha expuesto una selección de las mismas en Estonia y en Letonia .