Un concierto virtual apoyará a la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos marinos Antárticos el 16 de septiembre

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones The Antarctica and Southern Ocean Coalition, Antarctica 2020, Ocean Unite, Only One y SeaLegacy celebrarán el próximo 16 de septiembre un concierto de realidad virtual 'Only One Antarctica' con el que buscan recopilar un número suficiente de firmas para apoyar a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) en su tarea de la protección de la Antártida.

En el evento, según informan las organizaciones, participarán músicos de todas partes del mundo como por ejemplo la banda rusa 'Mumiy Troll' o los británicos Jess Glynne y Julian Perretta, entre otros intérpretes que tocarán sus éxitos con imágenes virtuales de la fauna y paisajes antárticos.

El concierto se retransmitirá por diferentes plataformas online como Facebook, Twitch, el canal de YouTube de Muz-TV y la página de Lookport VK en diferentes franjas horarias, según los promotores.

El evento busca alertar a la población mundial sobre los efectos desastrosos e irreversibles del cambio climático si no se adoptan medidas de manera rápida. Por ello, el concierto virtual 'Only One Antarctica' quiere dirigir su atención hacia la CCAMLR, un organismo con el poder e proteger al Océano Austral de la Antártida, resguardando tres grandes áreas en la Antártida Oriental, Península Antártica y Mar de Weddell.

"Nos estamos enfrentando a dos amenazas ambientales gigantes para nuestra existencia: la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. La Antártida es una de las últimas áreas naturales de nuestro planeta. Debemos hacer todo para asegurar que permanezca intacta. La creación de una red de áreas marinas protegidas en el Océano Austral será un paso clave. Debemos adoptar medidas concluyentes. Tu voz importa", ha subrayado la organización del concierto en un comunicado.