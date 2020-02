Una decena de ONG europeas lanzan Life Unify, proyecto para unificar la acción climática en la UE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una decena de ONG europeas, entre las que se encuentra SEO/BirdLife, ha lanzado el proyecto Life Unify, con el objetivo de impulsar una acción climática unificada en la UE.

Bajo el lema 'Por una acción climática unificada en Europa', el proyecto pretende impulsar una transición temprana y eficaz de los Estados miembros de la UE hacia economías bajas en carbono y resilientes, con el fin de limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5ºC y cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Entre sus objetivos está allanar el camino --como observador, asesor y facilitador entre sectores implicados-- hacia una mayor ambición climática a través de tres procesos políticos clave.

El primero de ellos será la programación de los fondos europeos para el periodo 2021-2027 (actualmente se encuentra en fase de negociaciones, con importantes discrepancias existentes entre países contribuyentes netos y países receptores).

En segundo lugar, están los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) para el período 2021-2030, que debían presentarse a finales del pasado año (se han presentado 19 de ellos y España aún no lo ha hecho).

Y finalmente, las Estrategias de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que de acuerdo al Reglamento de Gobernanza de la UE debían presentar los Estados miembros a la Comisión antes del 1 de enero de 2020 (hasta la fecha se han presentado 12 de ellas, entre las que no se encuentra la de España).

Basándose en las evaluaciones de los progresos realizados en los diez países de donde son las ONG, se intentará replicar este ejercicio en la mayoría de los 27 Estados miembros de la UE.

En concreto, SEO BirdLife se encargará de: evaluar y hacer un seguimiento del PNIEC de España, así como de su Evaluación Ambiental Estratégica, para analizar, por un lado, si el grado de ambición climática cumple con los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, y por otro lado, para valorar la coherencia y consistencia de las políticas y medidas propuestas en el plan para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

También se encargará de establecer un Grupo de Apoyo a nivel estatal para facilitar un diálogo abierto y frecuente entre los precursores del proyecto, las autoridades competentes y otros actores clave.

Aportará información a la programación de los fondos europeos en el periodo 2021-2027 para optimizar la puesta en marcha de los PNIEC, mediante la evaluación previa de la asignación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el periodo 2014-2020, así como del gasto finalmente ejecutado en materia de clima y energía.

Igualmente, se encargará de aplicar herramientas cuantitativas y cualitativas intuitivas, desarrolladas dentro del proyecto, para que la puesta en marcha de los PNIEC impulse el cambio transformador. También identificará y divulgará oportunidades de cambio en las políticas de agricultura y ganadería, para impulsar el progreso hacia los objetivos para 2030, mediante un análisis del vínculo entre agricultura y cambio climático, primero, desde el lugar que ocupa el sector agrícola en el PNIEC, y después, desde el rol que desempeña el reto climático en la nueva PAC.

Y será la ONG que se encargará de apoyar y asesorar a los municipios españoles en el desarrollo o mejora de sus planes de acción de clima y energía, con especial atención a Madrid y Barcelona como grandes urbes con elevado potencial contaminantes.

Las ONG que forman parte del proyecto son: DOOR (Croacia); Centre for Transport and Energy-CDE (República Checa); Gruppen 92 (Dinamarca); Estonian Fund for Nature-ELF (Estonia); Réseau Action Climat (Francia); Germanwatch (Alemania); Institute for Sustainable Development-ISD (Polonia); ZERO (Portugal); FOCUS (Eslovenia); y SEO BirdLife (España).