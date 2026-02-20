Ecologistas alertan de riesgos de modificar la directiva europea del agua: contaminación y sobreexplotación

Archivo - Vistas del Embalse del Atazar. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no impulse modificaciones en la Directiva Marco del Agua (DMA) ante los riesgos que conllevaría como la contaminación y sobreexplotación de acuíferos. Además, las entidades, en una reunión con la comisaria europea, han trasladado su máxima preocupación por otros temas ambientales que están perdiendo garantías desde Europa.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a las fundaciones CONAMA, ECODES y Global Nature, han incidido en su preocupación ante una posible revisión de la Directiva Marco del Agua, la cual consideran la norma europea más importante para la protección de ríos, acuíferos, lagos y humedales. La directiva establece como objetivo alcanzar el "buen estado ecológico" de las masas de agua en la Unión Europea. Este principio, según han recordado las entidades, ha sido clave para mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos y reforzar la gestión sostenible de los recursos hídricos.

A juicio de las organizaciones, modificar la directiva podría suponer un debilitamiento de los mecanismos de control y prevención, con mayores riesgos de contaminación y sobreexplotación tanto de aguas superficiales como subterráneas. Asimismo, insisten en que una rebaja de estándares "comprometería funciones esenciales de adaptación frente a inundaciones y sequías extremas, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de crisis climática".

Las entidades ambientales también han alertado de que una revisión a la baja podría traducirse en una disminución de la protección de hábitats y especies vinculadas a los ecosistemas acuáticos y a los humedales, muchos de ellos ya sometidos a fuertes presiones. En este sentido, han hecho hincapié en que la simplificación normativa no puede convertirse en un argumento para reducir estándares ambientales en un ámbito tan estratégico para la salud pública, la biodiversidad y la resiliencia económica.

Las organizaciones han expresado además su inquietud ante las distintas iniciativas legislativas conocidas como "ómnibus" que está promoviendo la Comisión Europea. Según señalan, bajo la premisa de simplificar la regulación, estas propuestas estarían reduciendo el alcance y la ambición de marcos normativos ambientales consolidados.

Entre las medidas que generan mayor preocupación se encuentran la denominada ómnibus de alimentos y piensos, que podría flexibilizar el uso de pesticidas; el anunciado "test" a la Directiva de Aves y Hábitats, "que podría rebajar los niveles de protección de ecosistemas y especies amenazadas"; y las posibles trabas a la entrada en vigor del Reglamento europeo sobre productos libres de Deforestación (EUDR), considerado pionero a nivel mundial y "cuya modificación podría comprometer su efectividad".

Por último, las organizaciones reclaman que el nuevo Marco Financiero Plurianual garantice una línea financiera independiente y estable para el programa LIFE, gestionado directamente por la Comisión Europea, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Han recordado así que el programa LIFE es el único instrumento financiero específico de la UE para cofinanciar proyectos de conservación del medio ambiente y acción climática, además, de ser determinante en la recuperación de especies emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo o el águila imperial, así como en la restauración de humedales y otros ecosistemas estratégicos.

Las organizaciones han insistido en que la UE debe reforzar, en lugar de debilitar, los marcos regulatorios de protección hídrica y de biodiversidad como la única forma de sostener la transición ecológica.