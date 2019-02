Ecologistas ven con "estupor" la "extralimitación" de Fernando Martí por pedir a Pastor que pare la renovación del CSN

Publicado 26/02/2019 13:09:31 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de "peculiar" e "inédita" la carta remitida este lunes por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado "estupor" leer la misiva porque no considera que ser "crítico con las nucleares" inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar "más tranquilos" por que la mayor parte de los consejeros sean "abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos" con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner "aparentemente" los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una "prueba más" de la urgencia de la renovación del CSN porque es "de suma gravedad" las acusaciones que vierte este representante público hacia organizaciones de la sociedad civil y las personas que participan en ella. "Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida", lamenta.

Para la ONG, la "insinuación" realizada por Marti Scharfhaussen de que Castejón está "en litigio contra el CSN no se sostiene", porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una "persona concreta". Además, considera que no se puede poner en cuestión la "cualificación y solvencia técnica" de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su "visión" debería ser "casi obligada" en un órgano "asesor" que debe buscar "equilibrios y proteger adecuadamente" la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear.

Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación "remunerada, laboral o profesional con él" sino que su participación ha sido un "ejercicio activo" de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el "grave intento" del presidente del CSN de "usurpar las funciones del Parlamento" y ha anunciado si esta actuación de "extralimitarse" en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Martí Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado "de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos".

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Por ello, acusa al presidente de usar su cargo "por encima de las funciones" que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.