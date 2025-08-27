Los embalses almacenan 34.060 hm3 y están al 62% de su capacidad, 8,4 puntos por encima del año pasado

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 34.060 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 60,8% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han perdido en esta última semana 678 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,2% de su capacidad, se encuentran todavía 8,4 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 52,3%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (67,3%), el Miño-Sil (75,1%), el Duero (67,5%), el Tajo (69,8%), el Guadiana (60,5%), Tinto, Odiel y Piedras (76%), el Ebro (61,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (73,9%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (50,4%), Guadalete-Barbate (45,2%), el Guadalquivir (46,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (49,5%), el Júcar (55,8%) y el Segura (24,3%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 61,9% y la Mediterránea, al 56,9%.