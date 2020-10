Fundación Aquae denuncia que 1.800 millones de personas en el mundo carecen de vivienda adecuada en el Día del Hábitat

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Aquae ha denunciado que en la actualidad hay 1.800 millones de personas, más del 20% de la población mundial, que carecen de un alojamiento adecuado, en el Día Mundial del Hábitat, que se celebra este lunes 5 de octubre bajo el lema 'Viviendas para todos: un mejor futuro urbano'.

Esta cifra, según la ONU, podría aumentar hasta los 3.000 millones de personas en el año 2030. Además, Fundación Aquae señala que más de 100 millones de personas no tiene un hogar y 1.000 millones de personas viven en asentamientos informarles. La mayoría de estos campamentos se encuentran en Asia oriental y suboriental.

Esta situación no ha hecho más que agravarse debido a la COVID-19, que ha evidenciado la necesidad de convertir la vivienda en la base del bienestar de las personas. Por ello, la fundación cree que se requiere de una transformación sostenible de ciudades, barrios, comunidades y hogares, además de facilitar el acceso a agua y sistemas de saneamiento.

"El agua es un recurso vital siempre, pero ahora con el coronavirus es todavía más necesario, tanto para suministrar a los enfermos como para el lavado de manos que resulta elemental para prevenir contagios. Y no podemos olvidar que actualmente tres de cada diez personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura y seis de cada diez no disponen de servicios de saneamiento seguros", ha asegurado el responsable de proyectos la fundación, Mikel de Pablo.

En la misma línea se ha expresado la responsable de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la OCDE y miembro del Consejo de Estrategia de Fundación Aquae, Aziza Akhmouch, que ha recalcado que durante el confinamiento los líderes del mundo se dieron cuenta de la situación por la que pasa gran parte de la población.

"Cuando se instó en diferentes países del mundo a 'quedarse en casa', muchos se dieron cuenta del papel tan fundamental que desempeña la vivienda en la salud y el bienestar de las personas", ha reafirmado Akhmouch. Asimismo, ha pedido a los gobiernos locales y nacionales que aceleren sus esfuerzos para un acceso equitativo a viviendas asequibles y adecuadas.