Gamarra (PP) exige a Ribera que "de una vez por todas" adopte soluciones para el Mar Menor

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que adopte soluciones para el Mar Menor y ha criticado la decisión del ejecutivo de no declarar la laguna como zona catastrófica.

"Esperemos que hoy, de una vez por todas, la ministra frene la llegada de nitratos a través de esa rambla del Albujón que es de su competencia", ha exigido Gamarra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por las reuniones que mantendran Ribera en Murcia con el presidente autonómico, alcaldes y afectados.

La dirigente popular ha recordado que la competencia sobre la rambla es del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Segura y ha reclamado que "hoy, mejor que mañana, deje de verterse agua a través de esa rambla al mar".

Respecto a la declaración de zona catastrófica, Gamarra ha cuestionado la negativa del ejecutivo. "No entendemos el motivo por el que no se hace, no es justo para un territorio como Murcia que merece que se le proteja en igualdad de condiciones", ha añadido.

Gamarra ha rechazado además que se "señale" a los agricultores como los responsables de la situación del Mar Menor porque "a día de hoy no se está regando en el campo de Cartagena y los nitratos llegan al Mar Manor porque proceden de un acuifero de aguas subterráneas".

Por ello ha insistido en reclamar soluciones y ha expresado la disponibilidad de la comunidad autónoma a "asumir competencias". "Hoy se podrían frenar la llegada de agua con vertidos de nitrato si la vicepresidenta, que va a visitar la región por segunda vez en tres años, toma medidas de manera inmediata".