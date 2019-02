El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

Publicado 14/02/2019 12:06:26 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto 'Leo', que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia.

La DIA, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, concluye que no se esperan efectos adversos "significativos" para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica en la que el 11 de mayo de 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a nueve personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones.

Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

Además, en el interior del proyecto LEO se ha identificado el Área Importante para las Aves (IBA) Sierra del Picarcho, donde habita una importante comunidad de aves esteparias, entre las que destaca una población de alondra de Dupont (Chersophilus duponti) y otras de interés como la ganga ortega (Pterochles orientalis) y la alzacola (Cercotrichas galactotes).

La Declaración de Impacto ambiental contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas y en todo caso se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de "entidad importante" siempre que las actividades no se acomentan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no va a suponer un "incremento apreciable de presión sobre la fauna".

El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por una serie de geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo.

Los vibrocamiones realizarán registros durante dos o tres semanas de entre 1 y 5 minutos e duración y después de finalizar el desplazamiento de los camiones vibradores y al traslado de los geófonos y cables en el sentido de avance de la línea sísmica en una longitud corta.

ALEGACIONES

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto de Investigación de Hidrocarburos Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos cuatro proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales.

Es más, añade que es de especial relevancia que en proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, que está conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, también conocida como 'fracking' supondría "graves riesgos" para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura.

Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica "especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí", con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2.

Por ello, pide la denegación "rotunda" del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.