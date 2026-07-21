El Gobierno traslada su "solidaridad" a afectados por los incendios y pide "prudencia" ante la nueva ola de calor

1105838.1.260.149.20260721134729 Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha trasladado este martes "toda la solidaridad y todo el apoyo" del Ejecutivo a los afectados por los incendios forestales que hay en diferentes puntos del país, y ha pedido "prudencia" a la ciudadanía, al tiempo que ha advertido del incremento del riesgo de nuevos fuegos ante el inicio de una nueva ola de calor.

"Quiero mandar desde esta mesa toda la solidaridad y todo el apoyo del Gobierno de España a las personas afectadas por los incendios forestales que están golpeando distintos puntos de nuestro país", ha asegurado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha hecho alusión al incendio de La Mierla, en Guadalajara, que "constituye ya el mayor incendio forestal que ha conocido Castilla-La Mancha", con más de 29.000 hectáreas calcinadas y más de una treintena de municipios evacuados.

También se ha referido al incendio de Brieva, en Segovia, "que ha obligado al desalojo de varios núcleos de población", mientras que en Aragón, el incendio de Ejulve (Teruel) ya ha quemado 1.000 hectáreas. Asimismo, ha destacado que, "afortunadamente, la evolución favorable del incendio de Orés (Zaragoza) está permitiendo que los vecinos y vecinas comiencen ya a regresar progresivamente a sus hogares".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a "la prudencia" pues, como ha aseverado, se están viviendo "unas semanas especialmente complejas y el riesgo de incendios continúa siendo muy elevado", al que se suma el inicio, este martes, de una nueva hora de calor "lo que hace que este riesgo se incremente más si cabe".

Saiz ha destacado que, "desde el primer momento, el Gobierno de España ha puesto a disposición de todas las comunidades, todos los medios de la Administración General del Estado, desde medios aéreos hasta los efectivos y toda la maquinaria necesaria", por lo que ha trasladado su "reconocimiento" a todos aquellos que "están trabajando sin descanso para proteger vidas, viviendas y patrimonio natural".