Ingeniero forestal achaca al tiempo y la masa forestal los fuegos de Madrid y Ávila: "Son muy difíciles de controlar"

Agentes de la Guardia Civil cortan el acceso a San Martín de Valdeiglesias, - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Carlos Madrigal, ha señalado que los incendios que afectan este viernes a varias zonas de España, especialmente en la Comunidad de Madrid y Ávila, son debidos tanto a la situación meteorológica como a la masa forestal.

"Estos incendios están muy difíciles de poder controlar. Durante el día son incontrolables, hay ventanas de oportunidad, momentos donde los medios de extinción pueden hacer maniobras para atacar el incendio, mientras eso no ocurra hay que hacer maniobras de defensa para proteger municipios", ha explicado Madrigal en declaraciones a Europa Press.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Cuando las circunstancias meteorológicas son desfavorables, el ingeniero forestal ha recordado que "lo habitual es que no haya un solo incendio forestal de gran magnitud". Como tanto el calor como el viento afecta a toda la Península, ha subrayado que "es muy fácil que existan este tipo de eventos".

Así, ha achacado la situación actual por los incendios forestales a las temperaturas superiores a los 40 grados, con humedades relativas en torno al 10-12 por ciento, así como a un episodio de viento extremo. "Por la noche se puede trabajar, tener más o menos controlado el fuego, pero durante el día los incendios vuelven a disparar su comportamiento", ha advertido.

En estas zonas, el experto ha destacado que hay masas forestales, el combustible que se quema, que son "homogéneas y muy continuas". Por ello, ha detallado que si un incendio empieza en una zona con gran cantidad de extensión, "hasta que no acabe esa masa forestal no va a haber manera de apagar el fuego", a no ser que "las condiciones meteorológicas cambien".

Para hacer frente a los incendios, ha apostado por encontrar zonas donde haya una menor carga de combustible, es decir, de masa forestal, donde se pueda intentar controlar el fuego.

"Predecir cuándo se van a apagar estos incendios es muy complejo, se pueden reducir un poco las incertidumbres. Las expectativas es hasta que acabe el calor y el viento del suroeste, que previsiblemente ocurrirá durante le fin de semana. Debemos esperar y ver que esas condiciones se van a cumplir, mientras tanto va a ser muy complejo poder extenderlo", ha lamentado.

Respecto al incendio de Ávila, el ingeniero ha puntualizado que la idea que tiene es que "sí que va a salir de una zona muy forestal", por lo que, sale de esa zona, "podría ser más fácil de controlar".

"Dependerá un poco de las condiciones meteorológicas y de la masa forestal", insiste Madrigal, destacando, en cuanto al incendio de Guadalajara, que "prácticamente está quemando todo lo que puede".

Asimismo, ha comentado que la mayoría de los incendios forestales "dejan de ser un problema medioambiental para convertirse en un problema de protección civil".

RECOMENDACIONES

En este punto, ha recomendado a los ciudadanos que estén bien informados y atiendan a lo que digan las autoridades: "No podemos tomar nosotros las decisiones porque no sabemos dónde podemos acabar".

"Si nos dicen que hay que confinar, cerraremos puertas, ventanas, pondremos trapos húmedos en rendijas. Si nos dicen evacuar, hay que hacer caso a las autoridades y evacuar por donde nos digan, no por nuestra cuenta por donde queramos, ya que es muy común que la gente no quiera irse de sus viviendas. Se quedan y, cuando tienen el fuego encima, toman la decisión de salir, eso es un error porque es cuando ocurren las fatalidades", ha alertado.

En cuanto a las casas que se encuentran en urbanizaciones dentro de zonas forestales, ha aconsejado no tener la parcela con enseres inflamables. "Hay que tener las parcelas limpias, que no contengan una barrera de arbustos, que es muy típico. Todo ese combustible da acceso a que cuando venga un incendio pueda quemar la vivienda", ha dicho.