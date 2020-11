Morán afirma que es imposible lograr la calidad sanitaria sin construir primero una sanidad ambiental

Asegura que el presupuesto del MITECO es "el menos abstracto" de todos y anuncia nuevas medidas para conocer en tiempo real los datos de residuos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que para lograr la calidad sanitaria y evitar que las pandemias sean crónicas en el futuro es preciso construir primero una sanidad ambiental y que ese es el propósito del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 para el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que ha definido como "el menos abstracto" de todos los departamentos porque es "el más pegado al territorio".

Durante su comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para explicar el detalle de las partidas presupuestadas asignadas a la secretaría de Estado, Morán ha destacado que si hay algo "poco abstracto" es el presupuesto para los recursos naturales, el agua, los bosques o las costas.

El secretario de Estado considera que por "razones de emergencia global" derivada de la crisis sanitaria esta herramienta presupuestaria debe "aunar paliar los efectos de la crisis a corto plazo y corregir las causas de la crisis en el medio y largo plazo".

Para ello, ha apuntado que los PGE destinan a la Oficina Española de Cambio Climático contará en 2021 con 24,5 millones de euros, sobre todo para líneas de apoyo a administraciones territoriales y a sectores productivos y que, para fortalecer las funciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para mejorar su capacidad de anticipación y precisión frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más recurrentes y para apoyar el seguimiento climático, la secretaría de Estado acometerá un plan de modernización al que se ha destinado 144 millones de euros.

De estos, 41 millones se destinarán a la participación de la AEMET en las redes de servicios climáticos internacionales al tiempo que ha anunciado 20,75 millones de euros para la creación de una "red de nueva generación de vigilancia meteorológica estatal".

Por otro lado, la Dirección General de Bosques y Biodiversidad estará dotada con 793 millones de los que el Plan Estratégico de Biodiversidad que incluirá once programas.

En concreto, ha detallado que se destinarán 37 millones a la mejora del conocimiento del patrimonio natural; 20 millones de euros para la conservación de la biodiversidad marina y otros 134 para la conservación de la biodiversidad terrestre. Mientras, el control del comercio internacional de especies contará con 5 millones de euros y las acciones para recuperación de humedales tendrán un presupuesto de 60 millones.

Otros de los programas de Biodiversidad incluyen la restauración de ecosistemas a los que se destinarán en 2021, hasta 137 millones de euros millones y 90 millones de euros para infraestructuras verdes urbanas, al tiempo que se destinarán 131 millones a la recuperación de espacios afectados por la minería; 30 millones de euros más a la restauración de masas forestales y 121 millones de euros para defensa de ecosistemas.

Por otro lado, ha desgranado que la Dirección General de Costas contará con más de 210 que servirán para financiar las estrategias marinas, para recuperar los espacios degradados, la adaptación al cambio climático en la costa, la accesibilidad del dominio público marítimo terrestre y la recuperación del litoral con soluciones accesibilidad basas en la naturaleza.

En cuanto a la Dirección General del agua, ha explicado que contará con 1.779 millones de euros para 2021, más los 180 millones de euros para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las dos sociedades estatales del agua, que están dotadas, cada una con 50 millones de euros.

Del presupuesto del agua dispondrá de 520 millones para gestión de infraestructuras; 152 para saneamiento, 60 millones para ordenación territorial de recursos hídricos; 190 millones de transferencias para las confederaciones hidrográficas; 149 millones para restauración, conservación y protección de ecosistemas; 89 para defensa de ríos y 36 para seguridad de presas.

Morán ha anunciado la puesta en marcha en 2021 de un plan de cooperación para municipios de menos de 5.000 habitantes que estará inicialmente dotado con 100 millones de euros con los que se facilitará la capacidad de inversión en agua y saneamiento en esto municipios.

El presupuesto en materia de agua permitirá, según el secretario de Estado en respuesta al diputado de Teruel Existe, Guitarte, terminar con todas las obras hidráulicas previstas y acometer las infraestructuras necesarias para evitar a tiempo que los procedimientos de inspección abiertos por la Comisión Europea a España se traduzcan en nuevas y millonarias multas.

En cuanto a la dirección general de calidad y evaluación ambiental ha dicho que para la puesta en marcha de la España 2030 se han presupuestado 500 millones de euros, casi todos vinculados a transferencias a administraciones; 196 millones para implantar la recogida separada de biorresiduos; en particular 66 para biorresiduos y, aunque la competencia en materia de residuos es autonómica y municipal ha añadido que va a establecer una herramienta presupuestaria para impulsar mecanismos de apoyo a estas materias.

También se contemplan 134 millones para construcción de nuevas instalaciones de reciclaje de recogida separada y casi 17 millones para inversiones relativas a puntos limpios y de triaje de envases, como el papel.

Por su parte, desde Ciudadanos han criticado que el diseño presupuestario contempla una elevación del gasto público en base a unos ingresos que se desconoce si se producirán o no y ha formulado una serie de cuestiones sobre economía circular y residuos.

En ese ámbito, ha adelantado también que la Secretaría de Estado dispondrá de una partida para incorporar mecanismos de seguimiento para contar y contrastar en tiempo real con cifras sobre recogida y tratamiento de residuos.

Mientras, la diputada de Más Plural, Inés Sabanés, considera que las partidas para biodiversidad y cambio climático es fundamental y en su opinión tienen una dotación "insuficiente" algo que ha dicho que su grupo tratará de resolver vía enmiendas para "al menos, equilibrarla".

El diputado de Vox, Ángel López Maraver, ha criticado el presupuesto porque el Ministerio gasta "mucho en cosas abstractas y poco en el territorio" porque al Gobierno "la ecología le importa bastante poco", ya que ha acusado al Ejecutivo de abandonar a la dehesa, al toro de lidia, a la "necesaria" caza y fomentar una transición que "no es justa" para los territorios afectados.

Desde el PP, el diputado César Sánchez, ha advertido de que los presupuestos están hechos sobre previsiones que no contemplan la caída de la economía española y sobre ingresos ficticios, a pesar de lo que contemplan nuevos impuestos y subida de impuestos.

"Son irresponsables, irreales y no se van a poder cumplir", ha vaticinado el diputado popular que asegura además que el presupuesto de la secretaría de Estado carece de ambición si no fuera por los fondos europeos; van a asfixiar a impuestos a los ciudadanos y no afrontan una transición justa ni inclusiva, al tiempo que ha expresado su preocupación por el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio que en septiembre alcanzaba el 50 por ciento.

Por último, en respuesta al diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha comentado que está últimandose la tramitación de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que pronto se iniciará la del Mar de las Calmas y que hay "otras propuestas" para declarar nuevos parques nacionales.