Nueve de cada diez personas aboga por un acuerdo global para acabar con los residuos plásticos, según una encuesta

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez personas a nivel mundial considera "necesario" alcanzar un tratado global para combatir la contaminación por plásticos y en España, ocho de cada diez personas está a favor de prohibir los plásticos de un solo uso, algo en lo que están de acuerdo tres cuartas partes de los habitantes del planeta.

Las cifras forman parte de la última encuesta elaborada por Ipsos y Plastic Free July, un movimiento dirigido a promover medidas contra los desechos de plástico. La encuesta 'Actitudes hacia el plástico de un solo uso', refleja que el 75 por ciento de las personas de los países encuestados está de acuerdo en que los plásticos de un solo uso deben prohibirse lo antes posible. En Europa, este porcentaje coincide con la media global (75%), siendo Italia (83%), Gran Bretaña (80%) y España (78%), los países que más respaldan la adopción de esta medida.

Así concluye una ocho de cada diez personas insta a las empresas a hacer lo mismo. En concreto, España se sitúa como el segundo país europeo que otorga una mayor importancia a la firma de un posible tratado internacional para enfrentar esta situación (90%).

En 2018 el Parlamento Europeo aprobó la prohibición de productos de plástico de un solo uso y la Unión Europea ha fijado el objetivo de eliminar los plásticos de un solo uso de aquí a 2030.

La encuesta llega pocos días antes de que se inaugure en Nairobi (Kenia) la quinta sesión de la Asamblea de Medio Ambiente de la ONU el 28 de febrero. Uno de los debates que se plantea en la asamblea es poner en marcha el primer tratado internacional para hacer frente a la contaminación por plásticos.

En este sentido, el 88 por ciento de la población mundial, de media, considera esencial, muy importante o bastante importante alcanzar un acuerdo global para combatirla. España, junto con Gran Bretaña (ambos con un 90%), el segundo país europeo, solo después de Italia (94%), que muestra el nivel más alto de creencia en la importancia de un tratado internacional para combatir la contaminación plástica.

Por otro lado, los encuestados piden a las empresas que asuman su responsabilidad, ya que el 82 por ciento de la población mundial afirma querer comprar productos con menos número de envases de plástico y, a ese respecto, el 82 por ciento de los europeos están de acuerdo con ese compromiso. En el caso de España, la cifra sube hasta el 85 por ciento y se sitúa como el tercer país del viejo continente, por debajo de Gran Bretaña e Italia (ambos con un 86%), que más apuesta por reducir su propio consumo de plástico.

Pero además de asumir el compromiso individual, el 85 por ciento de media está de acuerdo con que fabricantes y minoristas deberían ser responsables a la hora de reducir, reutilizar y reciclar los envases de plástico. En Europa, el porcentaje si sitúa un punto por encima de la media global, con un 86%.

La encuesta Global Advisor fue realizada en 28 países del 20 de agosto y el 3 de septiembre de 2021 a través del sistema de Panel Online de Ipsos entre 20.513 adultos de 18 a 74 años de Canadá, Israel, Malasia, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos, y de 16 a 74 años en los 21 países restantes.

No obstante, la encuesta refiere únicamente la media global de los países, dado que no se ha ajustado al tamaño de la población de cada país y no pretende sugerir un resultado total.

En concreto, se encuestó a más de 1.000 personas en Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Israel, Japón, México, Suecia y Estados Unidos y a más de 500 personas en Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Hungría, India, Malasia, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Turquía.