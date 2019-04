El pleno del CSN, una vez renovados cuatro de sus cinco miembros, se constituyó este lunes

Publicado 04/04/2019 14:45:26 CET

Los cuatro nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuyos nombramientos aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, celebraron la primera reunión para constituir el pleno del regulador nuclear, aunque más allá del presidente, aún no se ha decidido su composición final.

Según han informado a Europa Press fuentes del CSN este pleno de constitución se produjo el lunes, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado del sábado sus nombramientos.

Así, este lunes, reunidos en la sede del regulador nuclear, acordaron constituirse como pleno, de acuerdo con los artículos 33 del Estatuto de CSN, que establece que el pleno quedará válidamente constituido cuando, estando presentes el presidente y todos los consejeros, así lo acuerden por unanimidad.

El único cargo designado por Real Decreto es del presidente, Josep María Serena y Sender y queda por decidir quién ocupará la Vicepresidencia, un cargo que podrían ostentar los otros tres nuevos consejeros, Elvira Romera Gutiérrez, María Pilar Lucio Carrasco o Francisco Castejón Magaña o bien, el único consejero cuyo mandato seguía vigente, el de Javier Dies.

Con la nueva composición, la voz del PSOE tendrá mayoría, con tres consejeros, el PP quedará con un solo consejero, Javier Dies, y por primera vez entra a formar parte del regulador un consejero propuesto por Unidos-Podemos, Francisco Castejón.

Aunque el primer pleno de constitución ya se ha celebrado, la toma de posesión oficial se formalizará en un acto en el Congreso de los Diputados, al que rinde cuentas el regulador en una fecha que aún está sin determinar.

Sin embargo, el proceso de renovación no ha estado exento de polémica y, de hecho, el grupo parlamentario popular recurrió este mismo lunes ante el Tribunal Supremo los nombramientos aprobados por el Gobierno al considerar que "no se han seguido los cauces reglamentarios oportunos, no se han respetado los plazos legales y se han vulnerado los derechos de los diputados", en beneficio del Ejecutivo.

Para el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso, Guillermo Mariscal, Sánchez ha cometido "una nueva cacicada" dentro de su "campaña de asalto a las instituciones a su favor y en el de sus socios de moción", como, según ha destacado, ya denunció el PP en organismos como RTVE, Correos o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre otros.

Durante la votación de la propuesta del Gobierno --aprobada el mismo día en que el presidente Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril-- en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, los candidatos recibieron el refrendo de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís, mientras que PP votó en contra y Ciudadanos decidió abandonar la sesión antes de que se produjera la votación.

De este modo, los nuevos consejeros no obtuvieron el refrendo de tres quintos de la comisión, necesarios para su aprobación en el primer trámite, lo que ha obligado al Gobierno a esperar treinta días desde esa votación, para poder aprobar los nombramientos por Real Decreto, al no haberse configurado en ese plazo un veto razonado a los consejeros que contase igualmente con los tres quintos de la citada comisión.

Una vez pasado ese plazo, el viernes 29 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde a los respectivos Reales Decretos.