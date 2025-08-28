El PP acusa al Gobierno de "falta de voluntad" para acabar con los incendios: "No ha habido un problema competencial"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha reprochado al Gobierno su "incapacidad" para afrontar la "crisis de incendios" que ha vivido España este verano y ha asegurado que en este asunto "no ha habido un problema competencial" sino de "falta de voluntad y de falta de medios".

"No han tenido la voluntad desde el Gobierno de España para hacer todo lo posible para terminar con los incendios", ha asegurado Fúnez, al tiempo que ha afirmado que "fueron las comunidades autónomas del Partido Popular las que tuvieron que pedir más medios y no fueron atendidos por el Gobierno de España o llegaron tarde a atender a esas peticiones".

Además, en declaraciones a los medios de comunicación, este jueves, Fúnez ha calificado de "auténtico esperpento" las respuestas ofrecidas este miércoles por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a las preguntas del Partido Popular, durante su comparecencia en el Senado. Según Fúnez, no respondió a las cuestiones que le plantearon y "con total oscurantismo no explicó los medios materiales y los medios personales que desde el Ministerio de Transición Ecológica se han puesto al servicio de las comunidades autónomas".

"Desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante una catástrofe de este nivel, ha vuelto a ponerse a hacer oposición a las comunidades autónomas y no a trabajar con ellas", ha incidido Fúnez.

Además, ha defendido que, en esta materia, ha liderado la respuesta Alberto Núñez Feijóo pues fue, según ha señalado, "el que primero visitó los incendios, el que primero pidió y exigió que se pidiese ayuda a la Unión Europea, el primero también en pedir al Gobierno de España que desplegase no solo a la UME, sino a todo el Ejército y en presentar un plan serio y responsable para prevenir y luchar contra los incendios".

Preguntada por si se plantean alguna remodelación en alguno de los gobiernos del PP o un adelanto electoral en Castilla y León, tras las críticas que han recibido los presidentes autonómicos del PP, Fúnez ha subrayado que la "prioridad" de su partido es "terminar con los incendios, apagarlos todos" y ponerse "a trabajar con los afectados".

"Desde luego no cabe en este momento en ningún cálculo político ni electoral porque sería una falta de responsabilidad", ha insistido, al tiempo que ha trasladado "todo" su "cariño y apoyo" a los afectados por los fuegos y ha mostrado su confianza en que los desalojados podrán volver a sus viviendas "más pronto que tarde".