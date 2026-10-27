El Real Jardín Botánico reúne 150 calabazas en su tradicional exposición anual para recibir el otoño

La exposición muestra unos 30 cultivares distintos procedentes de la huerta del RJB. - JESÚS G. RODRIGO | RJB-CSIC

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha instalado a la entrada del invernadero Santiago Castroviejo su tradicional exposición 'Calabazas', una muestra con la que tradicionalmente el RJB da la bienvenida al otoño con esta propuesta de carácter divulgativo y educativo, con cerca de 150 ejemplares.

El objetivo es mostrar al público la variedad de este fruto, más allá de relacionarse con la fiesta de Halloween, por lo que la propuesta reúne más de un centenar de calabazas, procedentes de la huerta del RJB, que abarcan 30 variedades distintas y que, juntas, según ha comunicado la institución, tienen un peso de alrededor de 2.000 kilos.

Como novedad, este año se suma a cultivares de años anteriores como 'Big Max', 'calabaza del peregrino' o 'calabaza de Halloween, la 'calabaza de matanza'. Mientras, repiten presencia en la muestra la calabaza 'cabello de ángel' o ejemplares de 'esponja' y 'calabaza costillada o acanalada'.

Originarias de América (Cucurbita) y de África (Lagenaria), aunque su cultivo está muy extendido por otras zonas del mundo, la calabaza es una herbácea rastrera, de la familia de las cucurbitáceas. Generalmente esférico, de corteza gruesa y carne pulposa con multitud de semillas, tiene un 90% de agua, muy pocas grasas y azúcares. Entre las especies y sus diversos cultivares encontramos prácticamente todos los colores: rojo, verde, amarillo, negro, gris, blanco o naranja, sucediendo de igual manera con las formas: de botella, alargada, redonda, lisa o rugosa.

La exposición, organizada por la Unidad de Jardín y Arbolado y coordinada por la técnica en jardinería y responsable del huerto, Ana Vila, pretende también tener un carácter divulgativo y educativo, y se podrá ver de manera gratuita en el Jardín, con previo abono de la correspondiente entrada al RJB, durante las próximas semanas, hasta que los ejemplares seleccionados ya no estén en condiciones de permanecer expuestos.