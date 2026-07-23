Sánchez traslada su solidaridad a los afectados por los incendios y agradece la labor de los efectivos de emergencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla. - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su solidaridad a los vecinos afectados por los incendios activos en diferentes puntos de España, así como su "reconocimiento y gratitud" a los efectivos que combaten al fuego.

"Mi reconocimiento y gratitud a todos los efectivos desplegados. Sois un orgullo y ejemplo de los mejores valores de nuestro país", ha destacado Sánchez a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

En la misma publicación, el jefe del Ejecutivo ha expresado su solidaridad hacia "todos los vecinos afectados y quienes han tenido que abandonar sus viviendas", a los que ha pedido precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencias.

"El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España", ha añadido.

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En la actualidad hay activos cinco incendios de "especial relevancia", según la ministra, en alusión a los de La Mierla y Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo y Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León y Borgohondo, en Ávila. A estos hay que sumar otros fuegos activos en provincias como Soria, Segovia y Huelva.