Sánchez ve en el cambio climático el "gran desafío": "Conocemos el problema. Sabemos las soluciones. Y están en marcha"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el cambio climático "es el gran desafío de la era" y ha expresado el compromiso del Gobierno para "avanzar más rápido".

"Conocemos el problema. Sabemos las soluciones. Y están en marcha", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de X en el Día Mundial del Medioambiente, en el que ha abogado por "energía limpia, restauración de la naturaleza, ciencia al servicio de la vida y un modelo productivo que mira al futuro desde la sostenibilidad".

Pedro Sánchez ha abogado, asimismo, por afrontar "juntos" los desafíos.