El sector nuclear califica de "estratosférica" la inversión planteada por el Gobierno para las renovables

Publicado 05/06/2019 18:25:23 CET

Ignacio Araluce: "Sin la energía nuclear, es muy difícil alcanzar los objetivos climáticos"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha afirmado que los objetivos de inversión contemplados en el Plan de Energía y Clima del actual Gobierno en funciones, de media unos 18.000 millones de euros anuales hasta 2030, para las energías renovables, es una "cantidad estratosférica".

En un almuerzo con periodistas para dar cuenta del sector en España, Araluce ha vuelto a defender la importancia de la energía nuclear para cubrir toda la demanda energética.

Con el cierre programado y escalonado de las centrales entre 2027 y 2035, hasta 4 GW dejarían de estar disponibles. En este sentido, ha avisado de que para sustituir la producción actual de las nucleares, esta potencia ha de multiplicarse por cuatro en el caso de la producción fotovoltaica y hasta por tres en el caso de la energía eólica.

En total, según advierte, habría que aumentar a 15 GW la potencia para que las renovables siguiesen el mismo ritmo de producción que la nuclear, lo que supone, a su juicio, un "esfuerzo tremendo" al tener que "instalar una cantidad de potencia nueva". "Sin la energía nuclear, es muy difícil alcanzar los objetivos climáticos", añade.

Araluce se ha mostrado confiado en que el coste para el mantenimiento de las centrales estará en la línea del gasto recurrente, que se sitúa en los 30 millones anuales, y no hará falta hacer "grandes inversiones". "Por desgracia, tras el accidente de Fukushima, se hicieron unas inversiones tremendas en todas las centrales", ha dicho.

Para que las renovables tengan éxito habría que acometer una reforma del mercado, según Araluce, que explica que éstas, al solo tener gastos fijos (con gastos variables tendiendo a cero), cualquier ingreso sería recibido con buenos ojos y, por tanto, no habría competencia.

Esto provocaría que las empresas dedicadas al ámbito de las renovables se "arruinarían", a no ser que se realizase una reforma del mercado, que tuviese en cuenta, tal y como propone Araluce, la inversión inicial, la garantía de actividad o los años de funcionamiento para conseguir retribuciones y, por tanto, una rentabilidad económica.

PREPARADAS FRENTE A ACCIDENTES

Por otro lado, Araluce ha hablado de que, actualmente en España, las centrales están preparadas en caso de que ocurriera un accidente, como pasó en Chernóbil en 1986 o Fukushima en 2011: "Las centrales están al día frente a accidentes, más allá de las bases de diseño".

En general, ha destacado el buen estado en el que se encuentra ahora el sector, tanto a nivel económico como social.

Desde el punto de vista social, asegura no encontrar ni "debate público" ni "controversia" en torno a la energía nuclear, tal y como sucedía, según él, hace unos años. "Estamos rejuvenecidos", bromea al respecto.

Y todo ello pese a que la sensación televisiva en esta última semana sea una miniserie que trata precisamente el accidente de Chernóbil ('Chernobyl', HBO). "El que te pongan a parir siempre afecta", ha lamentado, no obstante, Araluce, aunque éste insiste en que ya no hay "activismo" contra las nucleares como antes sí había. Para el presidente de Foro Nuclear, lo que pasó en la antigua URSS hace más de 30 años fue "singular", porque no hubo explosión nuclear sino de calor y porque en aquella central (ni en ninguna del país) no se contaba con un recinto de contención.

Araluce también ha presumido de que el sector ya no tiene un "ahogamiento" financiero como lo tenía hace un año, dado que los ingresos han aumentado un 30% aproximadamente, gracias a la subida de los precios de mercado en generación eléctrica. "Desde hace 3 ó 4 meses vivimos en una balsa de aceite", ha expresado.

Y ha concluido diciendo que la industria nuclear sigue funcionando "de maravilla" y que, en concreto España, continúa aumentando su "prestigio" a nivel internacional.