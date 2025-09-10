El Senado aprueba una moción del PP que insta al Gobierno a imponer pulseras de localización a los pirómanos

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Popular para la puesta en marcha de un Plan integral de ayuda, recuperación y prevención de incendios.

La iniciativa ha salido adelante por 147 votos a favor (PP, Vox y UPN), 3 abstenciones (Coalición Canaria, AHI y ASG) y 111 votos en contra (del resto de partidos).

De este modo, el Pleno del Senado insta al Gobierno a crear un Registro Nacional de Pirómanos para tener identificados a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas de localización.

Asimismo, exige al Ejecutivo que establezca criterios objetivos, transparentes y vinculantes para el abordaje automático de emergencias, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia, para garantizar rapidez, coordinación y seguridad para los ciudadanos.

El Senado también reclama la puesta en marcha de mecanismos de respuesta rápida, poniendo a su disposición alojamiento temporal, refuerzo de seguridad y atención in situ a los damnificados; y que se garantice que nadie se quedará sin su vivienda habitual o su segunda residencia debido a los incendios.

En la misma línea, insta al Gobierno a establecer exención temporal de tasas e impuestos para localidades y empresas afectadas en las actividades ligadas a la reconstrucción; establecer exención de los impuestos a las ayudas concedidas y de intereses a los préstamos públicos adjudicados; y crear una ventanilla única telefónica para la consulta y tramitación de ayudas, a disposición de particulares y empresas damnificadas.

La iniciativa también incluye la petición de implementar ayudas a la alimentación de ganado, el abastecimiento de agua y la reposición de las reses perdidas, así como a declarar expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas y articular de forma urgente fondos de emergencia para actuar sobre las pistas forestales y terrenos quemados, evitando daños añadidos como erosión, desprendimientos, colmatación de embalses, ríos y rías, o plagas.

Por último, el Senado insta al Gobierno a poner en marcha líneas de financiación y avales, sin coste financiero, que garanticen la continuidad de la actividad económica de las explotaciones.