SEO/BirdLife se suma a la iniciativa para pedir a la UE que proteja la Directiva de Agua y mejore su aplicación

Publicado 09/10/2018 17:17:51 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización SEO/BirdLife se ha sumado este martes a las entidades europeas que instan a la Comisión Europea a proteger la Directiva Marco de Agua y a trabajar por mejorar la aplicación de la misma, ya que la región está ante la "oportunidad" de seguir liderando a nivel mundial las políticas de protección de agua y sus ecosistemas asociados o retroceder en los avances en esta materia.

La ONG denuncia que algunos países están presionando para rebajar la ambición y alcance de la Directiva, y que están decididos a debilitarla y por este motivo ha lanzado la campaña 'Protege tu Agua', en defensa del agua, los ríos y los humedales.

La coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo ha advertido de que los políticos "a todos los niveles" todavía no han asumido el papel que juegan los ecosistemas acuáticos "sanos" en la garantía del recurso hídrico que necesita la naturaleza y la sociedad. "Ante la falta de voluntad política, es necesario mantener un marco legal adecuado", aclara.

La ONG recuerda que la Directiva Marco del Agua (DMA) se aprobó en el año 2000 como herramienta legal que da protección a los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados, está en proceso de revisión desde el 17 de septiembre hasta el 4 de marzo de 2019 y alerta de que esta podría acabar rebajando sus objetivos y su eficacia.

Por ello, la campaña 'Protege Tu Agua' exige mantener la directiva con la misma ambición actual y mejorar su implantación, porque la ONG asegura que la Directiva está "en peligro", pues hay riesgo de perder los estándares de protección consensuados hace más de 20 años y de renunciar a los progresos alcanzados en la protección de los ecosistemas acuáticos.

El responsable del Programa de aguas de SEO/BirLife, Roberto González, ha apuntado que España, con cerca de la mitad de sus ecosistemas acuáticos en mal estado, no se puede permitir rebajas en su protección. "En juego no solo está la conservación de la naturaleza, también el futuro de una economía con fuerte dependencia de este recurso. No podemos pretender mantener nuestros sistemas agrarios, energéticos o nuestros abastecimientos a pueblos y ciudades si no cuidamos los ecosistemas que sustentan el recurso", añade.

En la actualidad, según SEO/BirdLife, el 44 por ciento de los ríos españoles están en mal estado ecológico, y la cifra podría ser aún mayor si se analizasen todos los indicadores. Más del 20 por ciento de los ríos de España están catalogados como 'muy modificados', debido a infraestructuras de gran impacto, como presas y embalses o canalizaciones.

A todo ello hay que sumar el hecho de que el 42 por ciento de las masas de agua subterráneas se encuentran en mal estado ecológico. En definitiva, el 80 por ciento de los hábitat de agua dulce de España a un estado de conservación desfavorable.

Finalmente, la ONG considera que la Directiva Marco de Agua actual, es "suficientemente flexible" para proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos y beneficiar a la economía y la sociedad, y el problema no es la propia normativa, sino la falta de visión a medio y largo plazo y de ambición en la implementación.