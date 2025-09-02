Sumar tiene "muy poca esperanza" de que un PP "negacionista" se sume al pacto de Estado contra el cambio climático

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez, ha señalado que, "a día de hoy, hay muy poca esperanza de que un Partido Popular negacionista pueda sumarse a un pacto de cualquier tipo".

Así lo ha manifestado este martes la portavoz de Sumar en la Cámara Baja en rueda de prensa, en referencia al pacto de Estado contra la emergencia climática presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Martínez, el Partido Popular "tiene un problema gordo porque está continuamente acercándose a los postulados de Vox". "Y con la emergencia climática, además, nos genera un problema a todo el país", ha advertido.

"Porque cuando tú vas al médico, porque tienes una enfermedad, y el médico te diagnostica mal, las soluciones van a salir mal. Hay muchas cuestiones diversas que inciden en lo que ha pasado este verano en el Estado, en mi país y en Galicia, con los incendios, pero si negamos el cambio climático y la emergencia climática como una de las razones, sin duda vamos a tener un problema en las soluciones que planteemos", ha agregado.

Por este motivo, la portavoz de Sumar ve al PP "muy lejos" de una posibilidad de estar en un pacto que "ampare a toda la sociedad y ni siquiera solo a los partidos políticos".

"Claro que es un problema. Ojalá entraran en razón. Pero creo que están en una deriva peligrosa para todas, no solo para la propia derecha española. Nosotras saben que llevamos medidas muy centrales en nuestro programa, las hemos llevado siempre, en materia de cambio climático y de transición justa", ha recalcado.

Martínez ha instado a ponerse "manos a la obra, remangarse y a afrontar una realidad que pasado mañana" se puede "tener otro desastre climático". "Eso es algo que no nos podemos permitir", ha sentenciado.