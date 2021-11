Teresa Ribera aboga por "trabajar con decisión" en la protección de los océanos para una "recuperación verde"

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, - Edu Botella - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado en la cumbre del clima (COP26) que se está celebrando en Glasgow (Escocia), por "trabajar con decisión" en la protección de los océanos para una "recuperación verde".

"Necesitamos trabajar con decisión en la protección de los océanos para lograr una verdadera recuperación verde. No habrá Green New Deal sin un Blue New Deal", ha subrayado la ministra este martes en el encuentro 'EU Ocean Day' de la COP26.

Durante su intervención, Teresa Ribera también ha apostado por "reforzar las capacidades de adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia, especialmente de los países más vulnerables", según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

Además, ha recordado que España va a aportar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas en 2022.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue elegida este lunes facilitadora de la negociación en materia de adaptación de la XXVI Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Glasgow (Reino Unido).