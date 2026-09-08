El tiempo para hoy en España, 8 de septiembre de 2026

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia, el viento y, sobre todo, las altas temperaturas, pondrán este martes en aviso a once comunidades autónomas en un día en el que Valencia y Gran Canaria alcanzarán el nivel naranja por calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por altas temperaturas se localizan en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Albacete y Cuenca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Comunidad de Madrid; Vega del Segura (Murcia); Alicante; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, están en aviso por lluvias el Litoral occidental asturiano, la Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros, Cordillera y Picos de Europa; Cantabria, y Lugo. Asimismo, Zaragoza lo estará por viento.

AEMET ha indicado que la situación de estabilidad se mantendrá mañana en la mayor parte de España, donde se registrarán cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la llegada de un frente dejará los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el noroeste, que serán localmente fuertes y persistentes en Galicia y el oeste del área cantábrica.

Por otro lado, el organismo estatal prevé intervalos de nubes bajas en Baleares, Alborán y el Estrecho, y, por la tarde, de nubes de evolución en montañas del centro, sur y el este peninsular. Éstas podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en el bajo Ebro y los Pirineos. Mientras tanto, espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con algunos intervalos nubosos en zonas del norte de las islas más occidentales.

Asimismo, indica que es probable que se registren bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, la meseta norte y Baleares y las brumas costeras en el Estrecho y Alborán. A su vez, continuará la presencia de calima en Canarias y, en menor medida, en el sur peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que éstas serán aún elevadas para la época en amplias zonas del país. Aún así, predominarán los descensos, que serán más acusados en el oeste peninsular y, en particular, notables en el caso de las máximas en Galicia. Además, en el tercio este apenas habrá cambios y subirán en Canarias.

De esta forma, se sobrepasarán los 35ºC en amplias zonas de los archipiélagos, de la mitad sur y del nordeste peninsular e incluso los 40ºC en el Guadalquivir, Valencia y Gran Canaria. Asimismo, se darán noches tropicales, es decir, con mínimas por encima de 20ºC, en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, así como noches tórridas, es decir, con más de 25ºC, en los litorales mediterráneos y Canarias.

Por último, AEMET ha indicado que mañana predominará el viento flojo de componente oeste en la Península. Tras el paso del frente, el viento será moderado y de componente norte en el tercio norte, y se establecerá el cierzo en el Ebro, con probables rachas muy fuertes. En Baleares y el Mediterráneo, el viento será del sur; y en Canarias soplará el alisio, moderado.