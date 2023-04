UPA pide una reunión con Planas, presupuesto, medidas y ayudas directas a las explotaciones ante la sequía

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado una reunión "al más alto nivel", con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para adoptar con urgencia medidas "excepcionales para una situación excepcional" derivada de la sequía que incluyan ayudas directas que se repartan con un carácter social y centradas en las explotaciones familiares y profesionales.

Tras asistir a la reunión de la Mesa de la Sequía este miércoles en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Huertas ha explicado a los medios de comunicación que en el encuentro ha habido "coincidencia en el diagnóstico" por parte de los intervinientes sobre la "gravedad" de la sequía y de las altas temperaturas y en su efecto sobre el sector agrario.

"Reclamamos urgencia en la puesta en marcha de medidas", ha afirmado el representante de UPA que ha añadido que han trasladado al Ministerio la necesidad de utilizar presupuesto de Europa, de España y de las comunidades autónoma para poner en marcha medidas, primero para los sectores que sufren una situación "muy complicada" como el cereal, el regadío y la ganadería y después para otros sectores y territorios en función de como evolucione la situación.

No obstante, ha afirmado que los datos que ha trasladado en la Mesa de la Sequía la Agencia Estatal de Meteorología "no animan" porque la situación no parece que mejorará sino lo contrario.

"Estamos ante una catástrofe muy amplia para el conjunto del sector. Yo diría ante una situación absolutamente excepcional y lo que necesitamos son medidas excepcionales y cuanto antes", ha sentenciado.

Además, ha pedido una mesa para hablar sobre la flexibilidad de la Política Agrícola Común (PAC) en esta campaña porque asegura que los agricultores y ganaderos que están ya "bastante acosados con la sequía", por lo que no se pueden encontrar con que perderán dinero por no poder cumplir las normas de la PAC. "Tenemos que conseguir que ningún agricultor ni ningún ganadero pierda ni un solo euro de la PAC", ha apostillado.

Finalmente, ha expuesto que ha solicitado al Ministerio que ponga en marcha una serie de modificaciones legislativas que son necesarias para la gestión de las explotaciones en los territorios afectados por la sequía. "Reclamamos es intervención urgente, medidas urgentes para los problemas que hay ya hoy tenemos y seguimiento para los problemas que van a seguir surgiendo porque no va a llover y no se van a resolver los problemas sino que se van a agravar", ha concluido.