Una veintena de las 35 aves cinegéticas presente en Península y Baleares está en declive, según SEO/BirdLife

Instalaciones de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja y el Vivero de Lugar Nuevo - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

De las 35 especies cinegéticas presentes en la Península Ibérica y las Islas Baleares, 20 están en declive y otras nueve tienen poblaciones muy pequeñas o carecen de información suficiente sobre su tendencia estatal.

Así lo refleja el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, elaborado para ayudar a las comunidades autónomas, los consejos de caza y los consejos asesores de medio ambiente a adoptar decisiones ajustadas a la Directiva de Aves y a la mejor información científica disponible.

SEO/BirdLife insiste en que el declive de estas aves "no responde a una causa única ni puede atribuirse exclusivamente a la caza". Así, precisa que, en los medios agrarios, la intensificación, la desaparición de barbechos, linderos, setos y pastizales, así como determinadas prácticas de siega y cosecha, y el uso inadecuado de productos fitosanitarios "reducen el alimento, los refugios y los lugares de reproducción".

"En las aves acuáticas resulta determinante la alteración del régimen hídrico, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la degradación de los humedales", asegura.

Desde 1998, la perdiz roja ha disminuido un 57,6 %, la codorniz común un 60,4% y la grajilla un 68,8%. Entre las aves acuáticas, el ánade rabudo ha perdido un 68,5% de sus efectivos desde 2000 y el ánsar común un 93,8%.

A estos casos se suman especies con poblaciones reproductoras mínimas o con información insuficiente, como la cerceta carretona, la agachadiza común, la becada, el zorzal real o la avefría europea.

El informe dedica también un análisis específico para Canarias, donde el carácter insular, el reducido tamaño de muchas poblaciones y las carencias de seguimiento aconsejan una cautela reforzada.

SEO/BirdLife pide actualizar la información regional sobre poblaciones, tendencias y capturas y aplicar el principio de precaución mientras no exista una base científica suficiente para justificar el aprovechamiento de cada especie.

Mario Giménez, coordinador del Área de Conservación de Especies y Espacios de SEO/BirdLife, concluye que "recuperar las aves cinegéticas es una prioridad de conservación y también la condición para que la caza pueda tener futuro. No se trata de enfrentar conservación y aprovechamiento, sino de asegurar que todas las actividades permitan la recuperación de las poblaciones cinegéticas que se encuentren en declive".