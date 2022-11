Verdes Equo lamenta que los gobiernos se han quedado "a medias" con avances en justicia climática en la COP27

Elogia el papel de la UE para elevar la ambición y pide al Gobierno que aumente el objetivo de reducción de CO2 antes del fin de la legislatura

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Verdes Equo, Florent Marcellesi, considera que los países en la Cumbre del Clima que ha concluido en Egipto, los gobiernos se han quedado "a medias" entre los avances en materia de justicia climática al lograr la creación del fondo para pérdidas y daños en países más afectados por el cambio climático y la procastinación ante la emergencia climática.

Así, en un comunicado, Marcellesi ha celebrado que después de años de presión política y social, "por fin se consigue reconocer la imperiosa necesidad" de los países más vulnerables a recibir un apoyo económico por parte de los países más emisores ante los impactos terribles de la crisis climática que ya se están dando actualmente. "No habrá lucha climática sin justicia climática", considera.

Sin embargo, califica de "altamente frustrante y preocupante" que no se haya aumentado la ambición climática en Egipto por el bloqueo de países petroleros y de Rusia. Así, lamenta que el texto final de COP27 no mejora los objetivos climáticos planteados en Glasgow el año pasado y no da ningún paso adelante hacia el abandono de todos los combustibles fósiles.

En ese contexto recuerda que la comunidad científica es clara: con los objetivos climáticos actuales el aumento de temperatura superará ampliamente el umbral de seguridad para evitar los peores impactos del cambio climático. "El mundo ha perdido un tiempo precioso en el camino de 1,5 grados", opina.

En todo caso, Verdes Equo reconoce la labor de España y de la Unión Europea de acelerar la ambición en la COP27 y pide al Gobierno español que ahora "trate de ser coherente en casa" con un aumento del objetivo de reducción de emisiones antes del final de esta legislatura para alinearlo con la ciencia.

También pide al Gobierno que renuncie al proyecto del BarMar, antiguamente MidCat, "una obra insostenible y faraónica al servicio del gas fósil".