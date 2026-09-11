El 45% de las aves migratorias del mundo están en declive y una de cada nueve, amenazada de extinción

Ejemplares de ánsar indios alzando el vuelo. - NEJIB AHMED, SHUTTERSTOCK.

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 45% de las especies de aves migratorias del mundo se encuentra en declive y una de cada nueve está amenazada de extinción. Esta es la principal conclusión del 'Estado de las Aves del Mundo', el informe elaborado por BirdLife International y presentado este viernes en el marco de la Cumbre Mundial de Rutas Migratorias (Global Flyways Summit) en Nairobi (Kenia).

"El informe es inequívoco: estamos perdiendo aves migratorias a un ritmo alarmante. Los gobiernos están dando un paso al frente. Los bancos de desarrollo están asumiendo el reto. Ahora toca aplicar soluciones a gran escala", ha señalado el director ejecutivo de BirdLife International, Martin Harper.

La investigación ofrece una visión global de la situación de las aves y de los desafíos que afrontan en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas, según SEO/BirdLife, ONG española que forma parte de BirdLife International. Además, constituye una de las principales referencias internacionales sobre el estado de conservación de las aves.

Por primera vez en su historia, este documento centra su atención exclusivamente en las aves migratorias y en las rutas que recorren a lo largo de su ciclo anual. Asimismo, subraya que la conservación de estas especies solo puede lograrse mediante actuaciones coordinadas a lo largo de toda la ruta migratoria. SEO/BirdLife ha apuntado a que la presentación de este informe coincide con un momento de creciente atención internacional hacia la conservación de estas rutas.

En este aspecto, ha hecho hincapié en que representantes gubernamentales, organizaciones conservacionistas, instituciones científicas y entidades financieras han respaldado nuevos compromisos durante la Cumbre Mundial de Rutas Migratorias de Nairobi dirigidos a reforzar la protección de estos corredores ecológicos y de los hábitats que sustentan a millones de aves en sus desplazamientos entre continentes.

"Con esta nueva edición, BirdLife International ofrece una herramienta de referencia para administraciones públicas, entidades científicas y organizaciones de conservación, al tiempo que pone de relieve la necesidad de proteger las rutas migratorias como sistemas ecológicos interconectados cuya conservación resulta esencial para frenar la pérdida de biodiversidad a escala global", ha recalcado la ONG.

Los ecologistas españoles han incidido en que España ocupa una posición estratégica dentro del corredor afroeuroasiático, una de las grandes rutas migratorias del planeta, utilizado por más de 2.000 millones de aves. A su juicio, el país es un territorio "clave" para la conservación de las migraciones a escala internacional dado que millones de aves atraviesan cada año la Península Ibérica o pasan el invierno en ella.

"El papel de España es esencial a nivel global, dado que no sólo conecta tres continentes, sino que también es la salida al Atlántico de gran número de especies marinas mediterráneas. Nuestra organización no sólo hace seguimiento del estado de conservación de las aves y de los espacios de los que estas dependen, sino que apoya a las administraciones estatales y locales para alcanzar los objetivos de conservación", ha recalcado el responsable de la unidad de Espacios y Especies de SEO/BirdLife, Kiko Álvarez.