La A-52 cortada en Ourense entre los kilómetros 111 y 143 por los incendios

La Guardia Civil advierte de las dificultades en el tráfico entre Riós y Benavente, por embotellamiento de coches

OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este viernes de un corte de tráfico en la autovía A-52, debido a las consecuencias de los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense y a la de Zamora.

En un principio, se cortó por incendio la A-52, entre los puntos kilométricos 111 al 127 en ambos sentidos y en Zamora (Lubián) en el punto kilométrico 103 sentido creciente. Sin embargo, poco después se ha ampliado el corte en la A-52 hasta el kilómetro 143 en ambos sentidos.

Asimismo, la Guardia Civil ha informado de cortes en diferentes carreteras de la provincia de Ourense por los incendios forestales que están afectando a la misma.

En concreto se trata de la N-120 cortada desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se ha cortado la N-525 desde las 15.50 entre los km 177 y 178 y el enlace de la OU-1018.

De esta manera los cortes afectan a uno de los principales accesos con Castilla y León. A mayores, la Guardia Civil ha señalado dificultades en el tráfico entre Riós y Benavente, por embotellamiento de coches.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para qué "nadie viaje por esa zona". Asimismo, fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press no han descartado el cierre de la autovía.