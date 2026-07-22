El 98% de los inscritos califican la visita del Papa a España como positiva o muy positiva, según un estudio

Archivo - El Papa León XIV durante el encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 98% de los inscritos en la visita de León XIV a España la califican como positiva (89%) o muy positiva (9%), según un estudio realizado por la Consultora GAD3 para la organización del viaje del Pontífice, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio.

En concreto, el estudio, basado en entrevistas a 5.027 inscritos o voluntarios de toda España, revela que la percepción que existía del Papa León XIV entre los asistentes, teniendo en cuenta su figura, su biografía y su mensaje, mejoró en 8 puntos, pasando del 90% antes de la visita a un 98% después de la visita. Mientras, el porcentaje de personas que conocía poco al Papa antes del viaje pasó del 57% al 14% al finalizar el mismo.

Además, para un 19% de los participantes el mensaje del Papa que más resonó fue el de "la importancia de la oración y del encuentro personal con Dios"; para un 17%, "la importancia de vivir la fe con alegría y esperanza"; para un 13%, "la llamada a servir y ayudar a los demás" y para un 12%, "construir paz desde el diálogo, la escucha y la reconciliación".

Por detrás se sitúan otros mensajes como "la importancia de los jóvenes en la vida de la Iglesia", citado por un 11% y "la necesidad de construir comunidad y caminar juntos", destacado por otro 11%. Además, para un 7% de los entrevistados, el mensaje más importante que dejó Robert Prevost fue el de "cuidar las palabras y evitar la descalificación o la polarización" y para otro 7%, "la acogida e integración de migrantes y personas vulnerables".

Entre los propósitos de los asistentes tras la visita, el 92% manifestaron el deseo de ayudar a mejorar el mundo y el 91% el deseo de reforzar la relación personal con Dios o el compromiso con la Iglesia (87%). Entre las emociones expresadas por los participantes, las más presentes son alegría (99%), entusiasmo (97%), esperanza (97%), paz (95%) y unión con los demás (95%).

Además, el informe revela que el 91% de los participantes leyeron, vieron o escucharon contenidos sobre el Papa después de la visita y un 70% dice haber reenviado mensajes, frases o vídeos del Papa por canales de mensajería.

En cuanto al uso de redes sociales, el estudio muestra que el 55% de los entrevistados usó Instagram durante la visita; el 24%, YouTube; el 20%, Facebook; el 14%, TikTok; el 10%, X:; y un 26% no usó ninguna red social. A su vez, el 91% considera que la cobertura mediática reflejó mucho o bastante lo vivido.