Aagesen anuncia 20 millones para proteger pequeños municipios de incendios y 3,5 millones para luchar contra bulos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un paquete de ayudas de 20 millones de euros para que los pequeños municipios mejoren su preparación y su respuesta frente a emergencias provocadas por incendios forestales. A su vez, ha avanzado la creación de una nueva línea de ayudas para investigar el fenómeno de la desinformación climática con 3,5 millones de euros.

Así se ha expresado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

Con respecto a las ayudas a pequeños municipios, ha indicado que MITECO busca apoyar con ellas la financiación de planes de actuación municipal en los consistorios que todavía no dispongan de ellos, la actualización de planes existentes cuando resulte necesaria su revisión, y el apoyo a la implantación de actuaciones concretas previstas en planes ya vigentes.

"¿De qué estamos hablando? Hablamos de la elaboración de planes, pero también de actuaciones concretas, como la apertura y mantenimiento de vías de acceso y evacuación en las zonas forestales próximas a los pueblos, la creación y mantenimiento de puntos de agua e infraestructuras de apoyo a la extinción, o la señalización de rutas de evacuación", ha señalado.

Durante su comparecencia, ha puntualizado que Transición Ecológica abrirá mañana la Consulta previa para la elaboración de la orden ministerial que establecerá las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. Además, ha indicado que estas ayudas se enmarcan en un contexto que demanda "creciente coordinación institucional" frente a los incendios forestales.

3,5 MILLONES PARA INVESTIGAR LA DESINFORMACIÓN CLIMÁTICA

En relación a las ayudas para investigar la desinformación climática, ha señalado que Transición Ecológica busca con ellas promover el estudio multidisciplinar y la prevención de la desinformación climática, mediante el fortalecimiento de la cultura científica, el pensamiento crítico y la capacidad de la ciudadanía para identificar fuentes fiables e interpretar evidencias científicas.

Aagesen ha justificado la puesta en marcha de estas subvenciones, que están dirigidas a universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación y que serán gestionadas por la Fundación Biodiversidad, por la necesidad de contar con un diagnóstico riguroso del fenómeno.

"Sin un buen diagnóstico y sin conocer con detalle a qué nos enfrentamos, no podremos poner freno a esta lacra que sufrimos, por ejemplo, con cada ola de calor, cada inundación o cada temporada de incendios", ha señalado.

Además, ha enfatizado que la desinformación "debilita nuestra capacidad colectiva de respuesta" frente a la crisis climática y ha explicado que el Ministerio ha intensificado su trabajo conjunto con profesionales de la información, académicos, divulgadores y agencias de verificación desde principios de año.

Por otra parte, Aagesen ha anunciado la creación de la Unidad de Apoyo a la Verificación, "una reivindicación de los profesionales de las distintas verificadoras para facilitar su trabajo mediante el acceso, en tiempo útil, a la información necesaria para desmentir los bulos que se viralizan".

A su vez, ha desvelado que Transición Ecológica pondrá en marcha junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una Oficina de Apoyo al Personal Científico para ofrecer una protección especial frente a los ataques negacionistas que sufren los investigadores.

UN INFORME INTERACTIVO SOBRE INCENDIOS

Al margen de esto, la vicepresidenta tercera ha avanzado que el Ministerio que encabeza ha habilitado un informe interactivo actualizado diariamente que permite consultar de la situación de los incendios forestales en España. Esta herramienta ofrece información sobre el número de siniestros, la superficie forestal afectada y los grandes incendios forestales (GIF), y, además, permite consultar su distribución territorial y temporal.

"En coherencia con la línea de transparencia que ha seguido este Ministerio en cuanto a los medios desplegados en los operativos de extinción, desde hoy está disponible esta nueva herramienta para la visualización y el análisis de todos los datos recopilados por el MITECO", ha explicado.

Según ha indicado, los datos que proporciona se actualizan diariamente y se elaboran a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, que constituye la fuente oficial de referencia, y de las estimaciones proporcionadas por el European Forest Fire Information System (EFFIS) cuando todavía no se dispone de información autonómica.

ESPAÑA SUMA 266.420 HA QUEMADAS EN 2026, UN 20% MENOS QUE EN 2025

Aagesen ha informado de que a día 8 de septiembre España registra un total de 266.420 ha en lo que va de año. Esto constituye "70.000 ha" menos que en la misma fecha de 2025, es decir, un 20% menos. Aún así, ha hecho hincapié en que estos datos triplican el promedio anual de la superficie quemada en la última década.

Además, se han producido 44 grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 ha, el doble del promedio anual de la década. Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid han registrado el 80% de la superficie quemada.

El incendio de Niebla (Huelva) es el que ha afectado a más superficie en España dentro de la serie disponible en el visor. Se inició el 6 de agosto y suma una superficie afectada estimada provisionalmente en 39.821 hectáreas. Le siguen el incendio de Burgohondo (Ávila), con 33.943 hectáreas, y el de La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas. Los tres incendios figuran entre los de mayor superficie afectada de los registrados en España durante 2026.

"Hablamos de incendios que han superado las 30.000 ha. Desde 1960 solo cuatro incendios han superado esas 30.000 ha", ha advertido.

"NO HAY TIEMPO PARA EL NEGACIONISMO CLIMÁTICO"

Por último, Aagesen ha apuntado que el Gobierno iniciará una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para avanzar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha recalcado que "no hay tiempo para el negacionismo climático o para el retardismo político".

"Lo que vengo a defender hoy aquí, en este hemiciclo, es alcanzar un pacto. Un pacto que es la constatación de que la dimensión del reto es enorme. Enorme. Es tan mayúsculo que solo con el compromiso de todas las fuerzas políticas de los territorios, de toda la sociedad, podremos hacerle frente", ha advertido.

Durante su comparecencia, ha pedido al PP que nombre un interlocutor. "Cuando los derechos, la seguridad están en juego, cuando el futuro de la ciudadanía está en juego, la política tiene que ser capaz de elevar la mirada. No excluir, ni por colores, ni por fronteras, ni por banderas. Aquí tenemos que ir de la mano, con urgencia, con ambición, con responsabilidad y por patriotismo", ha recalcado la ministra.