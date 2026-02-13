Aagesen: "España está dispuesta a liderar la hoja de ruta frente al cambio climático, el gran desafío de nuestra era"

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación del Refugio Climático 2025 del Círculo de Bellas Artes, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, ha señalado que "España está dispuesta a liderar la hoja de ruta frente al cambio climático" tras la decisión de Estados Unidos de poner fin a las limitaciones federales sobre los gases de efecto invernadero y revocar la facultad del Gobierno estadounidense para combatir el cambio climático.

Al respecto, la ministra ha señalado que hay "una mayoría de países comprometidos y decididos a redoblar esfuerzos" en la lucha contra el cambio climático "pese a los pasos atrás desde países que un día fueron los que la encabezaron". "Existe una mayoría convencida de que el cambio climático es el gran desafío de nuestra era, y España está dispuesta y además está en condiciones de liderar esa mayoría, una mayoría viva, que escuche a la ciencia", ha destacado.

Además, ha subrayado que España es uno de los países más vulnerables a la emergencia climática. Por ello, su apuesta "es firme": "No hay política de seguridad más urgente que prepararnos ante el cambio climático", ha indicado.