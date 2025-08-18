Aagesen ve "impensable" que los partidos no apoyen el pacto de Estado contra cambio climático de Sánchez

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios tras una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), a 18 de agosto de 2025, e - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado este lunes que sería "impensable" que el resto de partidos no apoyara el pacto de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática de España propuesto este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Me parece totalmente irresponsable, inexplicable. Sería algo impensable ante este contexto, ante la vulnerabilidad que vive España, que no actuasen en ese sentido, apoyando el pacto de Estado", ha señalado la ministra tras visitar el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).

Según Sánchez, el Gobierno comenzará a trabajar para que en septiembre se puedan tener las bases de ese pacto de Estado. Preguntada al respecto, Aagesen ha señalado que septiembre está "a la vuelta de la esquina" y ha transmitido que espera que sea entonces cuando el presidente del Gobierno pueda anunciar los siguientes pasos de ese acuerdo a nivel estatal.

"Tenemos que actuar y tener claro que estos incendios no son eventos aislados, ni los incendios ni las inundaciones que vivimos el año pasado son eventos aislados, son eventos que vienen de la mano del cambio climático y por lo tanto tenemos que apostar por algo tan importante como un pacto de Estado ante la emergencia climática", ha indicado.

Aagesen ha incidido en que las fuerzas políticas "están obligadas a responder" ante esta emergencia y no "esperar a que el daño esté hecho". En este sentido, ha defendido que el Gobierno lleva "mucho" tiempo actuando contra el cambio climático, con una agenda de transición ecológica que "protege a todos y protege al país".